Tegoroczny Finał WOŚP odbędzie się w ostatnią niedzielę miesiąca - 28 stycznia. Zbliżająca się data wydarzenia ponownie sprawiła, że inicjatywa Jerzego Owsiaka stała się obiektem krytyki ze strony prawicy. W poniedziałek TV Republika zamieściła na swoim portalu artykuł dokonujący niezbyt subtelnego porównania WOŚP do inicjatywy z czasów nazistowskich Niemiec.

REKLAMA

Zobacz wideo WOŚP to korpo-WOŚP? Kaniowicz: Nie zgodzę się z tym, to jest bezpodstawne

Danuta Holecka chwali WOŚP w archiwalnym materiale TVP. "Róbcie to do końca świata"

Materiał TV Republika zmotywował internautów do przypomnienia wywiadu z Jerzym Owsiakiem wyemitowanego niegdyś w TVP Info. Prowadziła go Danuta Holecka, która stała się później twarzą mediów publicznych za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec ubiegłego roku dziennikarka odeszła z TVP, by przenieść się do programu informacyjnego TV Republika.

- To sprzęt bardzo drogi. Stawiacie i urządzenia do rezonansu, i do tomografii. Mój synek sam korzystał wiele lat temu z waszego inkubatora, też z serduszkiem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i za to bardzo dziękuję - wyznała dziennikarka w dawnym materiale TVP Info. - Uratowaliście wiele ludzkich istnień dzięki temu, że mogła być dobra i szybka diagnoza. Dzięki temu, że mógł być właśnie dobry inkubator, czy pompa insulinowa. To chyba musi być ogromna satysfakcja? - chwaliła działania Fundacji WOŚP.

- Nie narzekamy, nie bijemy piany, po prostu robimy swoje. Dobrze, że ludzie też to rozumieją i mówią: "Ok, wy się tym zajmujecie, róbcie to jak najlepiej". Robimy to najlepiej jak tylko potrafimy i jak tylko możemy to robić - opowiadał o swojej działalności Jerzy Owsiak. - I róbcie to do końca świata i jeden dzień dłużej - skwitowała dziennikarka. Podczas tego samego programu Holecka oddała również na aukcję WOŚP swój długopis, który został wylicytowany za 550 zł.

Jak przypomina "Gazeta Wyborcza", sam Owsiak po latach wracał w swoich wypowiedziach do rozmowy z Holecką. - TVP Info, znów mnie dyskredytujecie. A pamiętam, że kiedyś Danuta miała łzy w oczach, kiedy rozmawialiśmy o Orkiestrze - odpowiadał prezes Fundacji WOŚP na jeden z krytycznych materiałów.

TV Republika przyrównuje WOŚP do inicjatywy nazistowskich Niemiec. "Darczyńcy otrzymywali od młodych ludzi serduszka"

W poniedziałek (8 stycznia) na stronie internetowej TV Republika pojawił się artykuł zatytułowany "Serduszka, kwestujące dzieci, puszki, koncerty, aukcje - to, jak przypominają internauci, nic nowego". Tekst odnosił się do Winterhilfswerk, czyli Pomocy Zimowej dla Ludu Niemieckiego. Była to zbiórka zorganizowana za czasów Trzeciej Rzeszy, której jednym z głównych inicjatorów był Adolf Hitler. Tłem dla artykułu TV Republika był wpis na platformie X opublikowany przez anonimowego użytkownika.

"W internetowej encyklopedii czytamy też, o podstawowym elemencie akcji, którym było 'kwestowanie dzieci i młodzieży w miejscach publicznych'. Darczyńcy otrzymywali od młodych ludzi 'serduszka', które przyczepione np. do klap płaszczy, świadczyły o ich 'społecznym zaangażowaniu" - głosił fragment artykułu, który zniknął już ze strony. Sam tekst niewątpliwie stanowić miał aluzję do akcji WOŚP oraz przyrównywać ją do działań nazistowskich. Publikację TV Republika omówiliśmy w poniższym artykule:

Celem tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zebranie funduszy na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania oraz rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.