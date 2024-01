Porwanie i gwałt na 14-latce z Poznania. Jest wyrok sądu

W lipcu 2022 roku 14-letnia dziewczynka została uprowadzona sprzed marketu na poznańskim osiedlu Przyjaźni i wywieziona w okolicę Złotnik niedaleko Poznania. Grupie przewodziła 39-letnia wówczas Paulina K. Kiedy policjanci znaleźli ofiarę, ta miała ogoloną głowę i brwi. W toku śledztwa okazało się, że sprawcy rozebrali ją, przypalali papierosami i zmuszali do tzw. innej czynności seksualnej. Wszystko to nagrano telefonami komórkowymi. W ten sposób dorosła kobieta chciała ukarać dziewczynę za to, że ta nie oddała jej córce 20 złotych za rzekome uszkodzenie elektronicznego papierosa. W porwaniu uczestniczyli rówieśnicy pokrzywdzonej, m.in. Marzena G. i Szymon M. W poniedziałek 8 stycznia Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał na kary więzienia Paulinę K. i Alana M. Wyrok jest nieprawomocny.

Poznań. Porwanie i gwałt na 14-latce. Sąd wydał wyrok

- Wobec pokrzywdzonej stosowana była zarówno przemoc psychiczna, jak i fizyczna. Z pewnością do dzisiaj odczuwa psychiczne skutki negatywne, traumę związaną z tym zdarzeniem. Na szczęście dla pokrzywdzonej fizyczne skutki tego zdarzenia były stosunkowo łagodne i właściwie już teraz można powiedzieć, że już jej nie dotykają. Pozostaje krzywda psychiczna - mówił sędzia Andrzej Klimowicz w uzasadnieniu wyroku, które cytuje RMF FM.

- Sąd uznał, że kara maksymalna byłaby karą zbyt wysoką [prokurator i oskarżyciel posiłkowy domagali się kary 15 lat pozbawienia wolności dla Pauliny K. - red.]. Natomiast wymierzona kara nie jest karą łagodną - jest karą surową i sprawiedliwą. Okolicznością obciążającą było to przede wszystkim, że to oskarżona była osobą, od której zależało popełnienie tego przestępstwa, która w każdej chwili mogła je przerwać, bo to była osoba, która zainicjowała to zdarzenie - mówił sędzia i zaznaczył, że gwałt na 14-latce został popełniony ze szczególnym okrucieństwem.

W kontekście Alana M. sędzia przekazał, że "brał udział aktywny w tym zdarzeniu". - Był poczytalny, był osobą 17-letnią w chwili czynu, niedojrzałą, z zaburzeniami, tak samo jak oskarżona, ale jednak wolną w swojej woli. Mógł sprzeciwić się, nie robić tego, co ostatecznie zrobił - mówił Klimowicz. Prokurator w przypadku mężczyzny domagał się 13 lat pozbawienia wolności.

Zdaniem reprezentującej pokrzywdzoną dziewczynkę mec. Karoliny Borowieckiej wyrok sądu jest zbyt łagodny. - Ona żyje w głębokiej traumie. Jakakolwiek kara będzie wymierzona, w żaden sposób nie będzie adekwatna do tego, co ona przeżyła i tego, co się stało - mówiła mecenas. Nie wykluczyła złożenia apelacji. Obrońca Alan M. zapowiedział jej złożenie.

Wyrok ws. dwojga nastolatków. Zostali umieszczeni w zakładzie poprawczym

W maju ubiegłego roku Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zdecydował z kolei o tym, że dwoje nastolatków Szymon M. i Marzena G. zostaną umieszczeni w zakładzie poprawczym o zaostrzonym rygorze. W trakcie popełnienia przestępstwa mieli odpowiednio 14 i 13 lat. Mają tam przebywać do ukończenia 18. roku życia.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatków między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Pamiętaj, jeżeli Ty lub bliska Ci osoba padła ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc na Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" - 801 120 002 lub pod numer 112.