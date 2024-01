Siarczysty mróz nie odpuszcza. Jest pierwsza ofiara śmiertelna

W nocy z 7 na 8 stycznia na północnym wschodzie Polski temperatura spadła poniżej 20 stopni C. Natomiast jeszcze nad ranem w Gołdapi w woj. warmińsko-mazurskim termometry wskazały -22,5 st. C. To jednak nie koniec mrozów i w najbliższych dniach nie możemy liczyć na znaczne ocieplenie. Trudne warunki pogodowe przyczyniły się już do pierwszych tragedii.

Potężne mrozy w całej Polsce zbierają śmiertelne żniwo

73-latek z powiatu giżyckiego 7 stycznia został znaleziony martwy w zaspie śnieżnej niedaleko swojego domu. Według ustaleń lekarza, który przybył na miejsce, mieszkaniec gminy Kruklanki zmarł z powodu wychodzenia organizmu. Jak się okazało, mężczyzna miał wyjść z domu 5 stycznia, a następnie udać się do sąsiada. Nigdy do niego nie dotarł. Z ustaleń Polsat News wynika, że 73-latek przed opuszczeniem mieszkania miał pić alkohol, który prawdopodobnie przyczynił się do tragedii.

Mróz skuł całą Polskę. Jak pomóc osobom narażonym na wychłodzenie?

Według synoptyków najbliższa noc z 8 na 9 stycznia będzie wyjątkowo mroźna. "Na północnym wschodzie temperatura może spaść do minus 22 stopni, a w kotlinach karpackich - do minus 23 stopni. Na pozostałym obszarze także bardzo zimno: od minus 19 stopni do minus 10 stopni" - zapowiada Emilia Szewczak, synoptyczka z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ocieplenie zacznie napływać w środę, jednak na południu Polski mroźne powietrze utrzyma się do końca tygodnia.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie apeluje, aby podczas tak trudnych warunków atmosferycznych zwracać uwagę, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. W Bartoszycach, Ełku, Piszu, Olsztynie czy Szczytnie dzięki szybkiej reakcji świadków policjanci pomogli osobom narażonym na wychłodzenie, często będących w kryzysie bezdomności. Pamiętajmy, aby reagować, gdy zauważymy, że ktoś przebywa na mrozie i nie jest przygotowany do tak wymagających warunków atmosferycznych.

Nie bądźmy obojętni, gdy zobaczymy, że ktoś śpi w miejscu publicznym lub w pustostanach. "Gdy widzimy człowieka, któremu grozi zamarznięcie, reagujmy - wystarczy telefon pod numer alarmowy 112 lub 986. Ten jeden telefon może uratować czyjeś życie!" - apelują policjanci. Nie zapominajmy również o zwierzętach, które w trakcie mrozów także są narażone na utratę zdrowia lub życia.