TV Republika "odleciała już konkretnie". Opublikowali tekst o nazistach, z aluzją do WOŚP

Już 28 stycznia odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku cele jest zebranie funduszy na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania oraz rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

TV Republika "odleciała już konkretnie". Opublikowała tekst o nazistach, z aluzją do WOŚP

Tymczasem już w poniedziałek skrajnie prawicowa TV Republika postanowiła uderzyć w inicjatywę. Opublikowała więc krótki tekst zatytułowany: "Serduszka, kwestujące dzieci, puszki, koncerty, aukcje - to, jak przypominają internauci, nic nowego".

Tekst powołuje się na wpis anonimowego internauty, który w serwisie X zamieścił film o "socjotechnikach, którymi posługiwali się naziści". Jak podkreśla TV Republika, jest to "arcyciekawy film", w którym mowa jest o Winterhilfswerk, czyli Pomocy Zimowej dla Ludu Niemieckiego. Serwis powołuje się tu na informacje z Wikipedii: "Pierwsza ogólnoniemiecka zbiórka na tak zwaną 'pomoc zimową' odbyła się w 1933 roku. Inicjatorem powstania zbiórki był Adolf Hitler, który również otworzył jej pierwszą akcję. Przywódca Rzeszy wydał wówczas zarządzenie, że 'nikt nie może być głodny, nikt nie może zamarznąć'".

W internetowej encyklopedii czytamy też, o podstawowym elemencie akcji, którym było 'kwestowanie dzieci i młodzieży w miejscach publicznych'. Darczyńcy otrzymywali od młodych ludzi 'serduszka', które przyczepione np. do klap płaszczy, świadczyły o ich 'społecznym zaangażowaniu'

- pisze autor tekstu, który nie podpisał się nazwiskiem. W tekście nie jest to wprost napisane, jednak nietrudno się domyślić, że jest to aluzja do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - do kwestujących osób, często dzieci, serduszek, które rozdają w zamian za datek. Zauważyła to Sylwia Bagińska, dziennikarka portalu dziennik.pl. "Zamurowało mnie. TV Republika odleciała już konkretnie" - napisała.

"Oni są najzwyczajniej w świecie podli" - stwierdził z kolei Patryk Słowik z Wirtualnej Polski.