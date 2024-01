W niedzielę redakcja "Gazety Wyborczej" postanowiła zawiesić Marcina Kąckiego i tym samym odsunąć go od pracy z autorkami i autorami. To pokłosie oskarżeń o molestowanie seksualne, które wypłynęły po głośnym tekście dziennikarza.

Kącki: Redakcja "Wyborczej" wiedziała o Karolinie Rogaskiej

W poniedziałek głos w sprawie zabrał Marcin Kącki. - Długo pisałem ten tekst. Pierwsze notatki do niego, jakie znalazłem, pochodzą z 2019 roku - podkreślił w rozmowie z "Presserwisem". - Napisałem go, żeby na własnym przykładzie zwrócić uwagę mężczyzn na to, jak traktują kobiety. Ten tekst powstał też dlatego, że obawiam się kontrrewolucji mężczyzn wobec ruchu me too, a wiedzę o tym dała mi książka "Chłopcy", o konfederatach. Chciałem, żeby ten esej pomógł mężczyznom uczciwie spojrzeć w przeszłość. Początkowo, po opublikowaniu tekstu, dostawałem mnóstwo wiadomości od facetów, którzy pisali, że kiedyś źle potraktowali swoje partnerki - stwierdził dziennikarz. Kącki zapewnił, że jego artykuł został przeczytany i sprawdzony przez redaktorów. Jak dodał, tekst ten miał się ukazać również tydzień później w wydaniu papierowym, obok tekstu Mariusza Szczygła o pracy reportera.

Dziennikarz dodał, że o zarzutach Karoliny Rogaskiej usłyszał od Pawła Goźlińskiego ze Szkoły Reportażu. - Tyle że Paweł Goźliński ode mnie dowiedział się wtedy, że to historia sprzed siedmiu lat. Zadzwoniłem po poradę do jednej z kobiet wykładających w Polskiej Szkole Reportażu i ona też ode mnie dowiedziała się, że jest skarga Karoliny. Powiedziała mi, żebym jej wysłuchał. Zgodziłem się, że właśnie tak powinno się uczciwie załatwić tę sprawę i że to będzie wątek, który dopełni mój tekst, pokaże szczerość moich intencji. Karolina zgodził się na spotkanie, potem zrezygnowała, pisząc, że wszystko mi powiedziała i żebym pamiętał, że doszło z mojej strony do przekroczenia, a nie znaczy nie - to wszystko opisałem w tekście. Błąd, jaki popełniłem, to ten, że uwierzyłem, że mogę facetom pokazać moją drogę i próbę naprawy - stwierdził. Kącki zapewnił, że redakcja wiedziała o Karolinie Rogaskiej, ponieważ jej historię opisał w reportażu. - Nie wymieniłem jej z imienia i nazwiska, bo nie chciałem tego zrobić bez jej zgody, ale widzieli, o kogo chodzi - powiedział "Presserwisowi".

Redaktorzy naczelni "Gazety Wyborczej" napisali wcześniej w oświadczeniu, że aż do publikacji wpisu Karoliny Rogaskiej, nikt w redakcji nie wiedział, że Kącki został przez nią oskarżony o napaść seksualną oraz że został zawieszony przez Polską Szkołę Reportażu. "Marcin Kącki, oddając gotowy tekst, nikogo o tym nie poinformował, czym nadużył zaufania naszego i Czytelników. W efekcie redakcja "Gazety Wyborczej" opublikowała jego "spowiedź" nieświadoma, że może mieć drugie dno - wyprzedzające usprawiedliwienie własnych występków" - podkreślili.

Karolina Rogaska do Kąckiego: Naplułeś mi, Marcinie, w twarz

Przypomnijmy, po publikacji tekstu Marcina Kąckiego dziennikarka "Newsweeka" Karolina Rogaska zamieściła na Facebooku wpis zatytułowany: "JESTEM JEDNĄ Z OFIAR, NIE JEST WSZYSTKO W PORZĄDKU". Napisała: "Kącki opisuje, jak do mnie dzwonił, i nawet w tym małym fragmencie mija się z prawdą". Rogaska zapewniła, że "nie wyraziła" zdziwienia zachowaniem Kąckiego. I skierowała pytania do autora tekstu: "Marcin, skoro byłeś tak szczery w swoim tekście, dlaczego nie napisałeś wprost, co zrobiłeś mi i innym dziewczynom? Czemu nie napisałeś, że moje wielokrotne 'NIE' potraktowałeś jak niebyłe, czemu nie padło, jak rzuciłeś do mnie, że 'teraz odmawiasz, a po trzydziestce nie będziesz już tak wybrzydzać i będziesz ruchać się, jak popadnie'? Jak za stosowne uznałeś rozebranie się i masturbację mimo mojego ewidentnego przerażenia? Obrzydliwe zachowanie" - opisała i przeprosiła za "dosłowność" Rogaska. Jak napisała, słowo "przepraszam" padło dopiero w SMS-ie. "I tak, Marcin, mam na to dowód, bo naszą rozmowę nagrałam" - podkreśliła.

"Może rzeczywiście coś zrozumiał, może już nikogo nie skrzywdzi. Ale teraz mam poczucie, że ta rozmowa, te telefony, to było tylko kolejne 'zbieranie materiału' do tekstu. Że tekst wynika tylko ze strachu, że prawda wyjdzie na jaw, więc trzeba ją wyprzedzić, że trzeba postawić sobie mocny pomnik, żeby trudniej byłoby go obalić" - oceniła dziennikarka, która dodała, że "już się nie boi, jest w niej tyle zmęczenia, że już nie ma miejsca na strach". "Niestety, ten tekst sprawił, że nie mogę zapomnieć, tym tekstem naplułeś mi, Marcinie, w twarz" - stwierdziła.

Kącki: Nie poznałem nigdy kobiet złych, a prawie zawsze źle kochane, także przeze mnie

Piątkowy tekst Marcina Kąckiego w "Gazecie Wyborczej" zatytułowany został: "Moje dziennikarstwo - alkohol, nieudane terapie, kobiety źle kochane, zaniedbane córki i strach przed świtem". "Lubiłem towarzystwo kobiet, bo czułem się przy nich bezpieczny, zaopiekowany, bo wszyscy moi bohaterowie to męskie demony zniszczenia, i nie poznałem nigdy kobiet złych, a prawie zawsze źle kochane, także przeze mnie" - stwierdził. Przywołał reportaż Charliego LeDuffa "Detroit". Kącki napisał, że "zazdrościł mu tylko tej ordynarnej szczerości wobec siebie i czytelników". "Kochałem flirt, podbój i napięcie erotyczne, które buduje piętrowe zagadki na pół nocy, i wiem, że wiele kobiet tą tarczą i przez te noce poraniłem, o czym niżej" - stwierdził Kącki. Podkreślił też: "nie byłem przemocowcem, nie wykorzystywałem podwładnych, bo takich w zasadzie nie miałem, ale znałem morfologię wykorzystywania, bo, do cholery, trzy książki o tym napisałem, kilku zwierzaków do więzienia lub grobu odprowadziłem, a z mechanizmu patologicznych maszyn społecznych karmiących się trującym tabu mogłem pisać doktorat". W tekście Kącki napisał także o "rewolucji me too", której - jak stwierdził - "kibicuje, choćby dla córek, dla których stara się tak późno".

Gdy spotykałem kobiety, czasami nawet tylko te widziane przelotnie na peronie życia, to pytałem, czy mogą powiedzieć, kim byłem, jaki, a czasami po prostu chwytałem za telefon i słyszałem: "nie masz za co przepraszać" - ulga, "przesadzasz" - ulga, "tak, skrzywdziłeś mnie, ale ja ciebie bardziej, ha, ha" - konsternacja (...) - wyliczył reakcje na rozmowy z kobietami dziennikarz. Kącki podał przykład jeszcze jednego telefonu, którego adresatkę wskazał mu Paweł Goźliński z Polskiej Szkoły Reportażu. "Powiedział, że jedna z kobiet z naszej szkoły uważa, że przekroczyłem granice, i to jest, powiedział Paweł, dla naszej szkoły reportażu, niedopuszczalne. Zadzwoniłem do tej kobiety, którą znałem jako młodą dziennikarkę z festiwalu literackiego, z tamtych lat, gdy dryfowałem jak marzanna. Powiedziała, co wtedy zrobiłem, że była zdziwiona, bo przecież znała mnie też z książek, w których ścigałem ludzkie bestie, że tak, siedzi w niej to, nazwała moje zachowanie przekroczeniem i powiedziała, że mam pamiętać, że nie znaczy nie. Krzywda wraca po latach, jeśli jest przerobiona, nazwana, dwie książki o tym napisałem, i nie dziwiłem się, że to wspomnienie latami nosiła" - czytamy w tekście Kąckiego. Reportażysta dodał, że wysłał też SMS-a "wstydliwego", bo "tej kobiecie należą się dwa najważniejsze słowa: 'rozumiem, przepraszam'".

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.