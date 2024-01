Na poniedziałek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje zachmurzenie małe, w całym kraju ma być temperatura poniżej zera stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. To oznacza, że w nocy temperatura może tam spaść nawet do minus 17 stopni Celsjusza. Prognozowany jest tam wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h.

Siarczysty mróz w Polsce. Nawet -20 stopni Celsjusza

Synoptyczka IMGW Grażyna Dąbrowska powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej, że na północnym wschodzie Polski temperatura spadnie do minus 14 stopni Celsjusza, na Lubelszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat ma być około minus 10 stopni, w centrum minus 8 stopni. Najcieplej nad morzem, na zachodnim wybrzeżu około minus jednego stopnia Celsjusza. - Dzisiaj w całym kraju będzie słonecznie i pogodnie - podkreśliła meteorolożka. Na północy możliwy słaby śnieg. Wiatr będzie umiarkowany, okresami, szczególnie na wybrzeżu dość silny, z kierunku północno-wschodniego.

Już w poniedziałek o godz. 6:00 rano w województwie warmińsko mazurskim odnotowano -20,1 st. Celsjusza. W całym kraju w nocy temperatura spadła poniżej zera. Najcieplej było w województwie zachodniopomorskim (-2,9 st.). Ostrzeżenia przed silnym mrozem będą obowiązywały do wtorkowego poranka.

W kolejnych dniach prognozowane są mrozy, wystąpienie marznących opadów, a także oblodzenie dróg i chodników.