Prezenterka TVP Info szczuła na Donalda Tuska. Teraz wróciła na antenę. "To jakaś prowokacja?"

Bartłomiej Sienkiewicz 20 grudnia odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe rady nadzorcze tych spółek, które powołały nowe zarządy. Zmiany nastąpiły także na niższych szczeblach, w tym wśród prezenterów telewizyjnych. Z mediów publicznych zwolnione zostały takie twarze TVP jak Michał Rachoń, Magdalena Ogórek czy Miłosz Kłeczek.

Elżbieta Żywioł wróciła na antenę Telewizji Polskiej. Wcześniej szczuła na Donalda Tuska

W sobotę (6 stycznia) Elżbieta Żywioł poprowadziła w TVP Info serwis informacyjny. Co zaskakujące, należy ona do grona prezenterów, którzy w mediach publicznych trudnili się głównie wychwalaniem ówczesnej władzy. Mimo to zachowała swoją posadę.

Żywioł z Telewizją Polską związana jest od 2016 roku. Dotychczas prowadziła głównie serwisy informacyjne oraz pasma publicystyczne. W prezentowanych przez nią programach dominował propagandowy przekaz związany z pochwalaniem działań PiS i krytyką Donalda Tuska oraz ówczesnej opozycji.

Telewidzowie oburzeni "nową" prezenterką odmienionej TVP

Widzowie nie kryli swojego oburzenia obecnością Żywioł w nowej, odmienionej TVP.

"Elżbieta Żywioł, funkcjonariuszka pisowska znowu w TVP Info? Co tu się wydarzyło? To jakaś prowokacja? Szef TVP Info do wyrzucenia, jeśli tak ma wyglądać czyszczenie tej szczujni", "W publicznych mediach nie może być miejsca dla osób, które tworzyły propagandę PiS-u, a najgorsi są właśnie ci 'cudownie nawróceni', gotowi w każdej chwili zmienić front, by tylko utrzymać stołek. PiS-owska funkcjonariuszka Elżbieta Żywioł powinna natychmiast wylecieć z TVP" - stwierdzili użytkownicy platformy X.

"Jeszcze niedawno Elżbieta Żywioł zapowiadała materiał o planowanym ataku Tuska na media publiczne, dziś robiła wstęp do wypowiedzi Adama Bodnara, twierdzącego, że w sprawie Wąsika i Kamińskiego 'ułaskawienie prezydenta nie miało mocy prawnej'" - napisał kolejny internauta. Inny w kwestii Żywioł skierował swoje pytanie do szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. "Pytanie - czy Grzegorz Sajór nie przesadza trochę z tym polityczno-dziennikarskim ekumenizmem? Bo nie wierzę w tak krótką pamięć... Elżbieta Żywioł w nowej redakcji jest decyzją co najmniej wątpliwą" - zapytał.

Pojawiły się jednak także głosy, które uznały pozostawienie Żywioł w TVP za właściwą decyzję. "Na razie przez te usta ma iść przekaz, a wielu widzów TVP ją zna. Dla nich będzie wiarygodna, z tym że bez pasków i hejtu. A potem się zobaczy, nawet jak jest neutralna, to teraz to jest ok. Na razie czymś trzeba pracować w TVP, "A ja uważam, że to dobre. Pokazanie, że wszyscy zasługują na druga szanse i nie ma odpowiedzialności zbiorowej" - stwierdzili użytkownicy mediów społecznościowych.