Podlasie oraz Warmia i Mazury będą najchłodniejszymi regionami w Polsce. Tam obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura na północnym wschodzie nie przekroczy -14 st. Celsjusza. Na południu kraju temperatura także będzie niska, od -5 do -8 stopni, podobnie w centrum Polski. Natomiast najcieplej będzie na północy, w Zachodniopomorskiem temperatura miejscami będzie sięgać 0 st. Celsjusza.

Siarczyste mrozy w całej Polsce. Kolejny tydzień słoneczny i z -20 st. C

Dorota Pacocha, synoptyczka z IMGW poinformowała, że mroźne temperatury utrzymają się w niektórych regionach Polski do końca przyszłego tygodnia. - Temperatura poniżej -15 st. Celsjusza, dla której wystawiamy ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym mrozem, utrzyma się w wielu miejscach Polski. Na początku tygodnia będzie to północny wschód kraju, a później ten mróz przemieści się na południe - mówiła synoptyczka.

Silny mróz to efekt chłodnej masy powietrza pochodzenia arktycznego, które napływa do Polski z północy. W najbliższych dniach nasz kraj dostanie się również pod wpływ wyżu, ten spowoduje przejaśnienia na niebie, ale też niższe temperatury. W nocy z poniedziałku na wtorek miejscami może być nawet minus 20 stopni Celsjusza. Poniedziałek będzie wyjątkowo mroźny - termometry wskażą -13 st. C w pasie od Mazur i Podlasia po Małopolskę i Podkarpacie, przez -8 st. C w centrum do -1 st. C nad morzem. Temperatura odczuwalna w nocy będzie niższa, a w górach, szczególnie w Karpatach temperatura może sięgnąć nawet -26 st. C.

IMGW publikuje specjalne vademecum

"Niskie temperatury powietrza potrafią być bardzo groźne" - ostrzega IMGW i publikuje specjalne vademecum zachowań na czas ekstremalnie niskiej temperatury. Opis wychłodzenia organizmu i odmrożeń uzupełniony jest o opis tego, ja rozpoznać pierwsze ich symptomy "Pierwszą oznaką niebezpiecznego wychłodzenia skóry jest powstawanie na jej powierzchni drobnych kryształków lodu. Następnie na skórze pojawia się zaczerwienienie, któremu towarzyszy pieczenie i ból. W kolejnym stadium odmrożenia na powierzchni skóry tworzą się pęcherze" - czytamy. Ostatnie stadium odmrożenia to niebieski lub czarny kolor skóry, który oznacza martwicę tkanek.

IMGW zaleca także pozostanie w domu w czasie siarczystych mrozów, jeśli tylko istnieje taka możliwość. "Ogranicz pobyt na terenie otwartym, a najlepiej pozostań w ogrzewanych pomieszczeniach. Szczególną ochroną należy otoczyć dzieci, osoby starsze, chore i z ograniczoną możliwością przemieszczania się. W zimnym i wilgotnym środowisku, rekomenduje się pozostanie w domu również osobom z dolegliwościami reumatycznymi" - radzą synoptycy. W czasie oblodzenia, gołoledzi czy zamieci śnieżnych należy zachować szczególną ostrożność na drogach i innych szlakach komunikacyjnych.

