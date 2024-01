Schronisko zaapelowało o pomoc przed mrozami. Ustawiła się kolejka. Ponad 100 psów trafiło do domów

KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Rybnej 3 w Krakowie poinformowało w piątek 5 stycznia, że organizuje "Akcję mrozy". "Drodzy Państwo nadchodzą potężne mrozy, temperatura ma spaść nawet do minus 20 stopni. W związku z tym, że część naszych zwierząt mieszka w kojcach musimy pilnie zwolnić miejsce dla nich w zamkniętym pawilonie. Prosimy Państwa o pilną pomoc. Jeśli moglibyście zaopiekować się naszymi psami, chociaż przez okres mrozów będziemy bardzo wdzięczni!" - napisano wówczas w poście na Facebooku.

Kraków. Ponad sto zwierząt uratowanych przez zbliżającymi się mrozami

Organizacja przekazała, że w schronisku przebywa ponad 300 psów. "Adopcje odbywają się przez najbliższe dni aż do odwołania w godzinach 10-17. Nie obowiązują spacery zapoznawcze, nie trzeba się wcześniej zapowiadać. Pracownik dobiera zwierzę indywidualnie do Państwa" - podkreślono.

Tymczasem już w sobotę wieczorem schronisko podzieliło się radosną informacją. "Dziękujemy Wszystkim, którzy sprawili, że ten dzień był naprawdę wyjątkowy. Dziękujemy Wam, dziękujemy pracownikom schroniska, lekarzom i wolontariuszom, którzy cały dzień w pocie czoła dwoili się i troili, żeby wydać jak najwięcej czworonogów. Chwilami było ciężko, ale udało się. Efekt to ponad 100 zwierząt wydanych od wczoraj do domów stałych i tymczasowych" - czytamy we wpisie.

Zaznaczono jednak, że zostało jeszcze kilkanaście psów, które szukają schronienia przed zbliżającymi się mrozami. "Akcja, której planowanie rozpoczęliśmy w czwartek późnym wieczorem, odniosła zdumiewający efekt. Tak bardzo, że do bezpiecznego wydania w dniu jutrzejszym [w niedzielę - red.], zostało już tylko kilkanaście psiaków!!!" - napisano.

Schronisko KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt mieści się przy ul.Rybna 3 w Krakowie. Z placówką można skontaktować się telefonicznie pod numerem 12 429 74 72 lub mailowo biuro@schronisko.krakow.pl.