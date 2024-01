Podwójny antycyklon sprowadzi siarczysty mróz. Niebawem nawet -25 stopni. Kiedy i gdzie?

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę na północnym wschodzie możemy spodziewać się pogodnej aury. Rozpogodzenia spowoduje podwójny antycyklon Hannelore i Arbo, który wpłynie również na spory spadek temperatury powietrza. W pozostałych regionach Polski dominować będzie zachmurzenie duże i całkowite. Gdzie będzie padać śnieg? Opady przewidywane są miejscami na Pomorzu, na południu będą one obfite.

Jaka pogoda w poniedziałek? W nocy nawet -21 stopni

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie mroźna w całym kraju. Na północnym wschodzie możemy spodziewać się -21 stopni. Z kolei w dzień na północnym wschodzie na termometrach zobaczymy maksymalne -13 stopni Celsjusza.



W rejonach Karpat i na północnym wschodzie IMGW zapowiada -11 st., w większości regionów temperatura wyniesie -8 lub -6 stopni, tylko na północnym zachodzie będzie równo 0 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami również porywisty. Śnieg popada na Pomorzu i południu.

We wtorek utrzyma się siarczysty mróz. Co z kolejnymi dniami?

Jak prognozuje IMGW, w nocy z poniedziałku na wtorek na południu i północnym wschodzie temperatura znów może spaść do -20 stopni Celsjusza, przy gruncie może ona wynieść nawet do -25 stopni, ponadto na południu wystąpią mgły marznące, które spowodują osadzenie się szadzi. W ciągu dnia pochmurno na północnym wschodzie, na pozostałych obszarach mogą wystąpić przejaśnienia. Na termometrach od -10 stopni w okolicach podgórskich, przez -5 w centralnej części kraju do 2 stopni powyżej zera nad morzem.

W środę przejaśnienia wystąpią na południu i zachodzie, choć i w pozostałych regionach momentami słońce może wyjść zza chmur. Temperatura wyniesie od -7 stopni na południowym wschodzie przez -1 w centralnej części kraju do 3 stopni nad morzem. Słaby śnieg może popadać na wschodzie.

Czwartek z kolei zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na południu na termometrach zobaczymy -4 stopnie, na północy będzie nawet 3 stopnie "na plusie". Co ze śniegiem? Ten może spaść na wschodzie oraz południowym wschodzie.