Mroźna zima wraca do Polski. Minionej nocy nawet -23 stopnie Celsjusza. To jednak nie koniec

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadal ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, silnym mrozem i gołoledzią w wielu częściach kraju. W najbliższych dniach będzie utrzymywał się śnieg i ujemne temperatury.

Mroźna zima wraca do Polski. Termometry wskazały nawet -23 stopnie

W nocy z soboty na niedzielę temperatura spadła nawet do -23 stopni Celsjusza przy gruncie w Suwałkach. Najcieplej z kolei było w Kołobrzegu, tam termometry wskazały -1 stopni Celsjusza.

Według synoptyków najzimniej ma być we wtorek. W południowo-wschodniej części kraju temperatura może spaść nawet do -21 stopni Celsjusza. Przy gruncie temperatura może wynieść nawet poniżej -25 stopni. W części województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego do wtorku do godziny 9:00 będą obowiązywać ostrzeżenia w związku z silnym mrozem. Synoptycy zaznaczają, że alerty w związku z bardzo niską temperaturą na początku tygodnia będą obowiązywać także na południu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w niedzielę będzie pochmurno z rozpogodzeniami na północy. "Opady śniegu, na południu przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 7 cm. Temperatura od -12°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, w górach porywy do 80 km/h, północno-wschodni" - poinformowano. Najzimniej ma być w północno-wschodniej części kraju - nawet -12 stopni Celsjusza.

Dodano także, że przeważać będą niekorzystne warunki biometeorologiczne, uwarunkowane głównie silnym mrozem. "Na zachodzie niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka w czasie zwiększonego usłonecznienia przejściowo osłabnie do obojętnego" - czytamy.

IMGW w sobotę wydało także szereg alertów. Ostrzegało m.in. przed wysokim stanem rzek. Przekazano, że dopływy Sanu i Odry mogą wzbierać z przekroczeniem stanów alarmowych. Na środkowej części Odry poziom wody może osiągnąć od 25 do 30 centymetrów powyżej stanu alarmowego. "W związku ze spływem wód opadowych na rzece Liwiec przewiduje się dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonym stanie alarmowym" - przekazano także.

Ciężkie warunki na drogach. "Nasze służby są w gotowości"

Warunki na drogach przez cały weekend mogą być trudne, szczególnie na południu Polski, gdzie prognozowane są intensywne opady śniegu, a także opady marznące. Jak powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Emilia Szewczak, opady marzącego deszczu i mżawki spodziewane są na styku chłodnej i cieplejszej masy powietrza. - Te opady będą występowały na ziemi świętokrzyskiej, na Lubelszczyźnie i ogólnie na południowym wschodzie Polski. Na południu Lubelszczyzny i w samych Tatrach będą to opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od około pięciu do dziesięciu centymetrów - mówiła w sobotę Emilia Szewczak.

W niedzielę na południu kraju pogoda będzie podobna. - Nasze służby są w gotowości - zapewnił Kacper Michna z małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Mamy w magazynach zgromadzone prawie 30 tysięcy ton soli, 160 piaskarek, solarek i pługów. Mamy także sprzęt służący do ładownia piasku i soli oraz sprzęt do odśnieżania chodników. Jesteśmy więc gotowi i będziemy reagować odpowiednio do sytuacji - mówił Michna. W ostatnich miesiącach w województwie małopolskim zużyto około 16 tysięcy ton soli. Tyle - jak tłumaczył Michna - wystarczyło na całą zimę między 2019 a 2020 rokiem.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega także przed utrudnionymi warunkami pogodowymi na wielu trasach. Piotr Szczepanik, dyżurny oddziału GDKiA w Łodzi, powiedział w sobotę, że występują opady, ale drogi są przejezdne. W związku z opadami przy temperaturze około zera wyjechały piaskarki, służby ostrzegają, że drogi mogą być mokre.