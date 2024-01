Rosnąca liczba zakażeń wirusem RSV powoduje wzrost liczby hospitalizacji - tak jest na przykład w szpitalu w Kielcach. Informację o tym, że w placówce zaczyna brakować łóżek, podały sobotnie "Fakty po południu" TVN24. Lekarze zwracają uwagę na to, że małe dzieci są teraz najbardziej narażone na zakażenie wirusem.

Wirus RSV atakuje. Lekarze apelują do rodziców, aby dzieci przedszkolne zostały w domu

- Jeśli chodzi o oddziały infekcyjne dzieci młodszych, oddział pulmonologiczny to obłożenie jest stuprocentowe, a na oddziale dzieci młodszych 70 procent łóżek zajętych jest przez dzieci chore na RSV - mówiła Elżbieta Kołodziej z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach. Z kolei dr n. med. Ilona Derkowska, pediatrka ze Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku, zaapelowała, aby "najmniejsze dzieci były pod ochroną, czyli żeby te dzieci przedszkolne zostały w domu". Właśnie w przedszkolach lub żłobkach dzieci zarażają się najczęściej. Wirus przenosi się drogą oddechową. Zakazić mogą się nawet niemowlaki.

Jak rozpoznać czy dziecko zakaziło się wirusem RSV? Najczęstsze objawy to: gorączka, katar, kaszel. Dr Ewelina Gowin, lekarka z Wielkopolskiego Centrum Pediatrii, którą cytuje stacja, tłumaczy, co jeszcze powinno zaniepokoić rodziców. - Kiedy dziecko oddycha bardzo ciężko, kiedy oddech jest przyśpieszony, kiedy trudno dziecku jest się napić, bo tak bardzo dużego wysiłku wymaga oddychanie, że nie ma na nic innego siły. Nie zawsze musi być wysoka gorączka, nie zawsze musi być nasilony kaszel. Trudności w oddychaniu to ten moment, kiedy trzeba przyjechać do szpitala - wymienia dr Gowin. Najmniejsi pacjenci często trafiają do szpitali, ponieważ potrzebują wsparcia oddechowego, nierzadko również karmienia przez sondę.

COVID, grypa i RSV. "Mamy pełne obłożenie oddziałów ambulatoryjnych pediatrycznych"

Pod koniec grudnia pisaliśmy o tym, że w szpitalach przebywa obecnie wiele dzieci ciężko przechodzących zakażenie wirusem oddechowym RSV. Na ciężki przebieg wirusa narażone są szczególnie wcześniaki lub dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną lub wadami serca. - Mamy pełne obłożenie oddziałów ambulatoryjnych pediatrycznych - mówił w ostatnich dniach grudnia Mariusz Mazurek, rzecznik Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie w rozmowie z Polskim Radiem. - Niestety po pandemii, czyli po okresie takiego przymusowego przetrzymania młodego pokolenia w domach i pewnego 'wyjałowienia' tej populacji, ostatnie dwa sezony jesienno-zimowe przyniosły bardzo dużą liczbę pewnego rodzaju infekcji, od RSV poprzez grypę aż po przypadki COVID-19 - dodał.

