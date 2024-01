Abp Jędraszewski krytykuje plany resortu edukacji. "Wprowadzanie dzieci w krainę mroków i ciemności"

W sobotę abp Marek Jędraszewski wygłosił kazanie podczas Orszaku Trzech Króli na Rynku Głównym w Krakowie. - Uroczystość Objawienia Pańskiego - tego, że Jezus Chrystus, Boży Syn, objawił się jako człowiek - to jedna wielka lekcja tego, czym jest miłość Boga do człowieka, miłość pełna pokory i uniżenia, ale miłość, która jednocześnie budzi szacunek i wdzięczność ludzi - powiedział. - Tę wdzięczność i ten szacunek, który przed wiekami wyrazili mędrcy ze Wschodu, przychodząc do Betlejem za gwiazdą, która ich prowadziła i którzy upadli na twarz przed Dzieciątkiem Jezus i złożyli mu dary wskazujące na jego królewską godność poprzez dar złota, na jego Boże pochodzenie przez dar kadzidła, a przez dar mirry na to, co będzie musiał dla nas i dla naszego zbawienia cierpieć - dodał.

Abp Jędraszewski krytykuje plany resortu edukacji. "Dzisiaj próbuje się wprowadzić dzieci i młodzież w krainę mroków i ciemności"

W pewnym momencie abp Marek Jędraszewski odniósł się do planów Ministerstwa Edukacji, które chce zredukować liczbę godzin religii w szkołach, a także prowadzić je tylko na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. - Dlaczego te lekcje mają być umieszczane na początku albo na końcu, jakby były gorsze w stosunku do innych lekcji, chociaż uczą one najbardziej podstawowych rzeczy? - pytał, po czym odwołał się do usuwania lekcji religii ze szkół w czasach PRL-u. - Dzieci i młodzież zostali pozbawieni możliwości uczenia się od Pana Jezusa, czym jest miłość, czym jest dobroć, czym jest poświęcenie, na czym polega nasze człowieczeństwo w najgłębszym rdzeniu tego człowieczeństwa - podkreślił i dodał:

Dzisiaj próbuje nam się zafundować to samo - gasić światło Chrystusa w sercach i umysłach dzieci i młodzieży. Wprowadzać ich w krainę mroków i ciemności, pozbawiania możliwości zrozumienia, na czym polega sens naszego człowieczeństwa, do czego zdążamy, jakimi powinniśmy być.

- 35 lat od początku zmian ustrojowych znowu z wielkim niepokojem musimy stawiać pytanie: "Czyja jest Polska?". Czy polskiego narodu, który od samego początku tworzył swoje chrześcijańskie wymiary życia i który ma korzenie chrześcijańskie i bez chrześcijaństwa nie może siebie zrozumieć? Czy Polska jest własnością jakichś lewicowych, czy nawet lewackich specjalistów od inżynierii społecznej? - zapytał metropolita krakowski.

- Dzisiaj, w święto Epifanii, kiedy tak cudownie spotykamy się na Rynku Głównym w Krakowie, kiedy symbolicznie składamy hołd Dzieciątku Jezus, które przyszło z miłości do nas, by nas miłości uczyć. Dzisiaj w tej wspaniałej wspólnocie rodzin - rodziców, dzieci, młodzieży - możemy mieć i dać tylko jedną odpowiedź: Polska należy do Boga, który nam się w swojej miłości nieustannie objawia. Polska jest własnością Boga, a my do niego - źródła miłości i światła - chcemy nieustannie dążyć - podkreślił abp Marek Jędraszewski.