Kącki pisze o "kobietach źle kochanych". Dziennikarka odpowiada: Naplułeś mi, Marcinie, w twarz

Sobotni tekst Marcina Kąckiego w "Gazecie Wyborczej" zatytułowany został: "Moje dziennikarstwo - alkohol, nieudane terapie, kobiety źle kochane, zaniedbane córki i strach przed świtem". W pierwszej części autor pisze o latach spędzonych w Poznaniu, śledztwach i pracy nad reportażami m.in. o dyrektorze chóru "Polskie Słowiki" Wojciechu Kroloppie, zmarłym bracie i rodzących mu się córkach. "Urodziła mi się trzecia i czwarta córeczka, siostra prosiła o więcej, mama o częściej, ojciec na orbicie, książka o Maestro zdemolowała mi do reszty rodzicielskie wzorce, obce kobiety dawały poczucie bezpieczeństwa, i uciekam w reportaż, od czujności i polowania do literatury, do spokoju, do większego namysłu, i po alimenty" - czytamy.

Tekst doczekał się wielu komentarzy. Jedną z odpowiedzi napisała Karolina Rogaska, pisarka, absolwentka Polskiej Szkoły Reportażu i dziennikarka "Newsweeka". O jej wpisie oraz komentarzach innych dziennikarek i dziennikarzy piszemy poniżej. Stanowisko w sprawie zajęła także Fundacja Instytut Reportażu.

Kącki: Nie poznałem nigdy kobiet złych, a prawie zawsze źle kochane, także przeze mnie

"Lubiłem towarzystwo kobiet, bo czułem się przy nich bezpieczny, zaopiekowany, bo wszyscy moi bohaterowie to męskie demony zniszczenia, i nie poznałem nigdy kobiet złych, a prawie zawsze źle kochane, także przeze mnie" - przyznał w dalszej części tekstu Marcin Kącki. Przywołał reportaż Charliego LeDuffa "Detroit". Kącki napisał, że "zazdrościł mu tylko tej ordynarnej szczerości wobec siebie i czytelników". "Kochałem flirt, podbój i napięcie erotyczne, które buduje piętrowe zagadki na pół nocy, i wiem, że wiele kobiet tą tarczą i przez te noce poraniłem, o czym niżej" - stwierdził Kącki. Podkreślił też: "nie byłem przemocowcem, nie wykorzystywałem podwładnych, bo takich w zasadzie nie miałem, ale znałem morfologię wykorzystywania, bo, do cholery, trzy książki o tym napisałem, kilku zwierzaków do więzienia lub grobu odprowadziłem, a z mechanizmu patologicznych maszyn społecznych karmiących się trującym tabu mogłem pisać doktorat". W tekście Kącki napisał także o "rewolucji metoo", której - jak stwierdził - "kibicuje, choćby dla córek, dla których stara się tak późno".

Gdy spotykałem kobiety, czasami nawet tylko te widziane przelotnie na peronie życia, to pytałem, czy mogą powiedzieć, kim byłem, jaki, a czasami po prostu chwytałem za telefon i słyszałem: "nie masz za co przepraszać" - ulga, "przesadzasz" - ulga, "tak, skrzywdziłeś mnie, ale ja ciebie bardziej, ha, ha" - konsternacja (...)

- wyliczył reakcje na rozmowy z kobietami dziennikarz. Kącki podał przykład jeszcze jednego telefonu, którego adresatkę wskazał mu Paweł Goźliński z Polskiej Szkoły Reportażu. "Powiedział, że jedna z kobiet z naszej szkoły uważa, że przekroczyłem granice, i to jest, powiedział Paweł, dla naszej szkoły reportażu, niedopuszczalne. Zadzwoniłem do tej kobiety, którą znałem jako młodą dziennikarkę z festiwalu literackiego, z tamtych lat, gdy dryfowałem jak marzanna. Powiedziała, co wtedy zrobiłem, że była zdziwiona, bo przecież znała mnie też z książek, w których ścigałem ludzkie bestie, że tak, siedzi w niej to, nazwała moje zachowanie przekroczeniem i powiedziała, że mam pamiętać, że nie znaczy nie. Krzywda wraca po latach, jeśli jest przerobiona, nazwana, dwie książki o tym napisałem, i nie dziwiłem się, że to wspomnienie latami nosiła" - czytamy w tekście Kąckiego. Reportażysta dodał, że wysłał też SMS-a "wstydliwego", bo "tej kobiecie należą się dwa najważniejsze słowa: 'rozumiem, przepraszam'".

"Przez ostatnie lata, gdy obiecywałem Ewce [Ewa Wanat - przyp. red.] ten tekst, gdy chciałem pisać o rewolucji kobiet dla moich zaniedbanych kobiet, rozmawiałem z kumplami, z chłopakami z różnych terapii, z przypadkowymi facetami, i pytałem, czego się boją w metoo?" - Kącki podsumował, że większość obaw można sprowadzić do strachu "przed nagonką oraz potrzebą pielęgnowania własnego autorytetu, tak pamiętałem te rozmowy, często szeptem, jakby ścigało gestapo". Dalej ocenił, że "rewolucja karmi się strachem, a metoo ma rangę rewolucji, spełnia podstawowe kryteria - obala system oparty na milczeniu, proces zachodzi bardzo szybko, zmienia struktury społeczne, normy i zachowania, i ma też skrajne oblicze - sprzyja wyniesieniu każdej urazy do rangi przestępstwa nowych czasów, brzydzi się umiarem, bo ten nie daje sprawczości, jest ekspansywne i ma swoją propagandę, czyli język".

Zamiast się gniewać na rewolucję, możecie zmienić gniew na mały wstyd za los kobiet, wszystkich. I nie musicie jak ja, jeśli nie jesteście osobami publicznymi, dłubać palcem w nosie na widoku wszystkich

- spuentował Kącki.

Karolina Rogaska: Naplułeś mi, Marcinie, w twarz

Po publikacji tekstu Kąckiego dziennikarka "Newsweeka" Karolina Rogaska zamieściła na Facebooku wpis zatytułowany: "JESTEM JEDNĄ Z OFIAR, NIE JEST WSZYSTKO W PORZĄDKU". Napisała: "Kącki opisuje, jak do mnie dzwonił, i nawet w tym małym fragmencie mija się z prawdą". Rogaska zapewniła, że "nie wyraziła" zdziwienia zachowaniem Kąckiego. I skierowała pytania do autora tekstu: "Marcin, skoro byłeś tak szczery w swoim tekście, dlaczego nie napisałeś wprost, co zrobiłeś mi i innym dziewczynom? Czemu nie napisałeś, że moje wielokrotne "NIE" potraktowałeś jak niebyłe, czemu nie padło, jak rzuciłeś do mnie, że 'teraz odmawiasz, a po trzydziestce nie będziesz już tak wybrzydzać i będziesz ruchać się, jak popadnie'? Jak za stosowne uznałeś rozebranie się i masturbację mimo mojego ewidentnego przerażenia? Obrzydliwe zachowanie" - opisała i przeprosiła za "dosłowność" Rogaska. Jak napisała, słowo "przepraszam" padło dopiero w SMS-ie. "I tak, Marcin, mam na to dowód, bo naszą rozmowę nagrałam" - podkreśliła.

"Może rzeczywiście coś zrozumiał, może już nikogo nie skrzywdzi. Ale teraz mam poczucie, że ta rozmowa, te telefony, to było tylko kolejne 'zbieranie materiału' do tekstu. Że tekst wynika tylko ze strachu, że prawda wyjdzie na jaw, więc trzeba ją wyprzedzić, że trzeba postawić sobie mocny pomnik, żeby trudniej byłoby go obalić" - oceniła dziennikarka, która dodała, że "już się nie boi, jest w niej tyle zmęczenia, że już nie ma miejsca na strach". "Niestety, ten tekst sprawił, że nie mogę zapomnieć, tym tekstem naplułeś mi, Marcinie, w twarz" - stwierdziła.

Halber: Ile w tym odwagi, ile POKORY. Czego?

Nazwiska Marcina Kąckiego nie wymieniła w swoim wpisie, zamieszczonym na Facebooku po godzinie 14 w sobotę, dziennikarka i rysowniczka Małgorzata Halber. Opisała odpowiedź na maila, którą dostała od "redaktora". I już wtedy wydało jej się, że "jest jakieś przekroczenie granicy". "Mija kilka lat, wiesz dobrze, że nie jesteś wyczulona. Przekazujecie sobie niczym głuchy telefon informację 'UWAŻAJ NA NIEGO, ON JEST BARDZO ŚLISKI'. Oznacza to: nie rozmawiaj z nim, nie nawiązuj kontaktu. Poczujesz się po tym po prostu jak kawałek mięsa. A ty już nie chcesz tak się czuć, szczególnie że jest was wydawałoby się, więcej, że już podobno wierzy się kobietom" - napisała Halber. Swoją reakcję na "tekst redaktora" stopniuje od tego, że jest "gorzej" i "jest najgorzej, bo czytasz gratulacje".

I myślisz sobie: nie ma dla nas ratunku. Nigdy nikt nas poważnie nie będzie traktował. (...) To on jest odważny. A jego tekst jest "niewygodny i poruszający". Jego tekst to "prezent dla wielu ludzi w podobnej sytuacji" i "może pomóc im coś zrozumieć". No i oczywiście "przede wszystkim jak to jest napisane". (...) To, że kobiety, które obrażał, które traktował jak kretynki z biustem, które mają go słuchać, to jest nieważne, proszę pani. Niech pani zobaczy ile w tym odwagi, ile POKORY. Czego?

- kończy wpis dziennikarka.

Dziennikarze komentują tekst Kąckiego. "Żenada"

Na portalu X sobotni tekst Marcina Kąckiego skomentowała między innymi Jagoda Grondecka. "Nie do wiary, że w 2024 jeszcze przechodzą takie rzeczy, jak dzisiejszy tekst Kąckiego, który byłby komiczny, gdyby nie był straszny" - skwitowała dziennikarka.

"Depresja i alkoholizm jako usprawiedliwienie molestowania, seksistowskich i mizoginistycznych zachowań. Cały tekst to próba usprawiedliwiania się ze strony typowego narcyza. Dziś większość moich znajomych ma depresję, łącznie ze mną. Nigdy nie doprowadziło mnie to do molestowania innych. Kącki - wielki geniusz, który spowiada się, zanim jeszcze ofiary postanowiły walnąć mu prosto w twarz. Żenada" - tymi słowami podsumowała dziennikarka Joanna Kędzierska.

Agnieszka Graff z kolei oceniła: "Marcin Kącki najwyraźniej liczył, że jego tekst - o piciu, traumach, terapiach, wspinaniu się po balkonach, pisaniu wielkich dzieł i przyjaźni z Ewą Wanat - załatwi sprawę. A tu się okazuje, że jednak raczej nie, bo te kobiety, co to niby je przeprosił, mają swoje opowieści i swoją godność". Dziennikarka dodała, że "polskie metoo właśnie nabiera rozpędu".

Patryk Strzałkowski z Gazeta.pl napisał z kolei: "Może to naiwność, ale mam nadzieję, że wraz ze zmianą pokoleniową i innymi zmianami kończy się czas tolerancji dla zachowań Durczoków, Lisów, Skworzów i Kąckich w mediach i nie tylko".

"Tekst red. Kąckiego jest świetnie napisany. Kącki w piękny sposób nie napisał, jak rozebrał się i masturbował przy młodej dziennikarce, mimo jej przerażenia i sprzeciwu" - skomentował z ironią Patryk Słowik z Wirtualnej Polski.

Elżbieta Korolczuk, socjolożka z Instytutu Spraw Publicznych, o sobotnim tekście Kąckiego napisała, że "to kolejny wariant dobrze znanej historii o mężczyznach, którzy mają skazy i przygody i kobietach, które się nimi opiekują, bo są moralnie lepsze - wspierają, trzymają za rękę i wybaczają".

Zwróciliśmy się do Pawła Goźlińskiego z Polskiej Szkoły Reportażu. Powiedział naszej redakcji, że nie komentuje tekstu Marcina Kąckiego.

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.

