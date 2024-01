Uważajcie! Śnieg, silny mróz i szklanka na drogach. IMGW wydaje ostrzeżenia

Intensywnych opadów śniegu i oblodzenia dróg można spodziewać się w południowej części naszego kraju. W województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim, a także w południowych powiatach województw świętokrzyskiego i lubelskiego prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 20 cm. Ponadto na południu kraju synoptycy ostrzegają przed zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu. Temperatura minimalna może spaść lokalnie do -7°C, a przy gruncie nawet do -8°C.

Śnieg, silny mróz i szklanka na drogach. IMGW wydaje ostrzeżenia

Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim spodziewane są silne mrozy. Miejscami w weekend temperatura może spaść -16°C w nocy, a nawet do -20°C w nocy z poniedziałku na wtorek. Temperatura maksymalna w tym rejonie wyniesie od -14°C do -9°C.

W najbliższych dniach arktyczne powietrze przyniesie mróz, ale też rozpogodzenie. W sobotę i niedzielę w prawie całym kraju, z wyjątkiem południa, temperatura będzie ujemna. Najcieplej, do 6 stopni, będzie w Krośnie, a najzimniej (-10°C) w Mikołajkach.

IMGW ostrzega też przed wysokim stanem rzek. Dopływy Sanu i Odry mogą wzbierać z przekroczeniem stanów alarmowych. Na środkowej części Odry poziom wody może osiągnąć od 25 do 30 centymetrów powyżej stanu alarmowego.