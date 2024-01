Egzamin ósmoklasisty zostanie zlikwidowany? MEN: Poddajemy propozycje analizie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty opracowało dokument, w którym zaproponowano wiele zmian w polskiej oświacie. Wśród nich znalazła się likwidacja egzaminu ósmoklasisty i kuratoriów oświaty, zmniejszenie liczebności klas do 18 uczniów oraz odstąpienie od ocen wyrażonych cyfrą na rzecz ocen opisowych. Ten pierwszy jednak wzbudza kontrowersje. - Wymyślmy polską szkołę na nowo. Nie róbmy tego szybko ani z doskoku. Porozmawiajmy, wspólnie zastanówmy się nad zmianami i ustalmy długoterminowy plan działania. Ważne, by robić to we współpracy ze wszystkimi środowiskami szkolnymi - powiedział Marek Pleśniar z OSKKO, którego cytuje "Rzeczpospolita".

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Staroń: Zdrowie młodych ludzi jest tak naprawdę uwarunkowane zdrowiem psychicznym dorosłych

Egzamin ósmoklasisty zostanie zlikwidowany? Ekspert: Jego cena dla dzieci jest zbyt wysoka

- Ten egzamin [ósmoklasisty - red.] to złe rozwiązanie, bo nauczyciele zbytnio koncentrują się na przygotowaniu do egzaminów, a nie na przekazywaniu wiedzy. Poza tym odbywa się on na zakończenie nauki w szkole podstawowej, więc uczeń nie otrzyma informacji zwrotnej o tym, co należy poprawić ani nikt mu w tym nie pomoże. Cena tego egzaminu dla dzieci, ale też dla szkół, jest zbyt wysoka w porównaniu z zyskiem z niego - ocenił Pleśniar.

Jak opisuje "Rz", wspomnianym "zyskiem" jest ułatwienie rekrutacji do szkół średnich. Pleśniar zapytany o to, w jaki sposób ją zmienić, odparł, że "nie wie". Ale zaznaczył, by "zastanawiać się nad tym".

Swoją propozycję przedstawił prof. Marek Konopczyński, członek Komitetu Nauk Politycznych PAN. - Mogłaby to być na przykład rozmowa kwalifikacyjna określająca, czy uczeń pasuje do danego typu szkoły. Ale trzeba tak to zrobić, by nie dochodziło do dyskryminowania uczniów, bo każda szkoła będzie chciała wybrać sobie tych najzdolniejszych. Może gdyby nie było rankingów szkół, to nie byłoby problemu bardziej i mniej obleganych placówek - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Do sprawy ustosunkowała się wiceministerka edukacji Katarzyna Lubnauer. - Poddajemy analizie wszystkie propozycje zawarte w dokumencie przygotowanym przez OSKKO. Zdajemy sobie sprawę z tego, ze ministerstwo przez osiem lat było zamknięte na konsultacje społeczne. My chcemy to zmienić, otwieramy resort na współpracę z różnymi organizacjami i jesteśmy też otwarci na spotkanie z autorami dokumentu i na rozmowę - mówiła posłanka w rozmowie z dziennikiem. Jak stwierdziła Lubnauer, część propozycji jest zgodna ze zmianami, które planuje wdrożyć obóz rządzący. Zapewniła, że koalicja chce, aby "szkoły zyskały większą autonomię". - O szczegółach tych rozwiązań możemy z każdym rozmawiać - dodała.

Rok szkolny 2023/2024. Kiedy egzamin ósmoklasisty?

Jak informowaliśmy, Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła harmonogram matur i egzaminów ósmoklasisty przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2023/2024.

Uczniowie nie będą musieli wybierać dodatkowego przedmiotu, który chcieliby zdawać na egzaminie ósmoklasisty. Oto harmonogram:

14 maja 2024 (wtorek) godz. 9.00 - język polski

15 maja 2024 (środa) godz. 9.00 - matematyka

16 maja 2024 (czwartek) godz. 9.00 - język nowożytny

Uczniowie wyniki egzaminu ósmoklasisty poznają 3 lipca 2024 roku. Przystąpienie do testu jest warunkiem ukończenia podstawówki. Liczba zdobytych punktów ma wpływ na rekrutację do szkół ponadpodstawowych. Więcej w artykule poniżej:

***