Siarczyste mrozy zagoszczą w Polsce na dłużej? Na termometrach nawet -27 stopni

Do Polski nadciąga zmiana potężna pogody. Warunki na drogach przez cały weekend (6-7 stycznia) mogą być trudne, szczególnie na południu Polski, gdzie prognozowane są intensywne opady śniegu, a także opady marznące. Synoptycy zapowiadają także znaczne ochłodzenie. Temperatura w naszym kraju może w najbliższych dniach spaść poniżej -20 stopni. Wiele wskazuje jednak, że siarczyste mrozy prędko nie ustąpią.

Zobacz wideo Przedłużające się mrozy to ryzyko powodzi. Do pracy ruszyły lodołamacze - wśród nich Puma i Sokół

Zima w Polsce. Temperatura mocno spadnie. Kiedy ocieplenie?

Jak podaje portal fanipogody.pl, "w sobotę w dzień mróz nieco wycofa się do północnej i centralnej Polski. Noc z soboty na niedzielę to już spadki temperatury poniżej -15 stopni na północnym wschodzie". Tymczasem niektóre modele pogodowe wskazują, że na początku przyszłego tygodnia temperatura w Polsce spadnie nawet poniżej -25 stopni Celsjusza - według modelu GEMS wartości w nocy z poniedziałku na wtorek mogą osiągnąć -27 stopni.

Jak długo potrwają mrozy? Zdaniem synoptyków lekkie ocieplenie może przyjść do Polski już w środku kolejnego tygodnia, lecz będzie ono chwilowe, a w weekend 13-14 stycznia w Polsce znów notowany będzie siarczysty mróz. Podobnego zdania jest portal dobrapogoda24.pl. Jak czytamy, na ocieplenie się nie zanosi "z powodu blokady antycyklonu z ciśnieniem ponad 1045 hPa". Mrozy mogą utrzymywać się przez co najmniej dwa tygodnie (między 7 a 21 stycznia), a szczególnie niskie wartości zapowiadane są na okres od 7 do 10 stycznia.

Pogoda na weekend. Synoptycy ostrzegają: Warunki na drogach będą trudne

Jak powiedziała synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Emilia Szewczak, opady marzącego deszczu i mżawki spodziewane są na styku chłodnej i cieplejszej masy powietrza. - Te opady będą występowały na Ziemi Świętokrzyskiej, na Lubelszczyźnie i ogólnie na południowym wschodzie Polski. Na południu Lubelszczyzny i w samych Tatrach będą to opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od około pięciu do dziesięciu centymetrów - mówiła Emilia Szewczak. Śnieg padać będzie także w nocy. W Małopolsce może utrudniać widoczność na drogach. Miejscami ponownie spadnie do dziesięciu centymetrów śniegu.

W niedzielę na południu kraju pogoda będzie podobna. - Nasze służby są w gotowości - zapewnił Kacper Michna z małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Mamy w magazynach zgromadzone prawie 30 tysięcy ton soli. Mamy 160 piaskarek, solarek i pługów. Mamy także sprzęt służący do ładowania piasku i soli oraz sprzęt do odśnieżania chodników. Jesteśmy więc gotowi i będziemy reagować odpowiednio do sytuacji - mówił. W ostatnich miesiącach w województwie małopolskim zużyto około 16 tysięcy ton soli. Tyle - jak tłumaczył Michna - wystarczyło na całą zimę między 2019 a 2020 rokiem.