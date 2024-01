W Czechowicach-Dziedzicach, w województwie śląskim w piątek wieczorem doszło do eksplozji w budynku wielorodzinnym przy ulicy Barlickiego. Prawdopodobnie wybuchła butla z gazem - informuje Radio Bielsko. Zginęła co najmniej jedna osoba, mężczyzna, co potwierdziła w rozmowie z regionalną rozgłośnią rzeczniczka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej mł. bryg. Patrycja Pokrzywa.

Śląskie. Eksplozja w Czechowicach-Dziedzicach, nie żyje co najmniej jedna osoba

Na miejsce eksplozji w Czechowicach-Dziedzicach skierowano cztery zastępy strażaków. Wybuch spowodował zawalenie się ściany i stropu budynku. Z informacji Radia Bielsko wynika, że wezwano również Grupę Poszukiwawczo-Ratownicza z Jastrzębia-Zdroju, aby ratownicy przeszukali budynek w poszukiwaniu ewentualnych ofiar wypadku. Służby nie mają jednak informacji o tym, czy w budynku ktoś jeszcze był w momencie eksplozji. Wybuch uszkodził samochody zaparkowane w jego pobliżu.

Budynek nie był podłączony do sieci gazowej. Rzeczniczka PSP w rozmowie z polsatnews.pl poinformowała, że po wybuchu w budynku pojawił się niewielki pożar. - Na miejscu znaleziono zwłoki jednej osoby - potwierdziła rzeczniczka. Przyczyny i okoliczności zdarzenia nie są na razie znane, zostaną ustalone przez pracujące na miejscu służby.

