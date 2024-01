Według relacji Piotra Kucharczyka, który założył na Facebooku grupę "Przyjaciele Kamilka z Częstochowy", z grobu ośmiolatka od dłuższego czasu znikają pozostawione na nim rzeczy. - Nie miał nic i jeszcze dodatkowo ktoś po śmierci próbuje go ograbić - żali się mężczyzna. To on zorganizował pogrzeb chłopca oraz zbiórkę na rzeźbę z podobizną Kamila, która znajduje się przy jego grobie.

Częstochowa. Kto okrada grób ośmioletniego Kamila?

Już w sierpniu ubiegłego roku z grobu chłopca miała zniknąć charakterystyczna czapka z daszkiem oraz różaniec z Medjugorje. Kilka tygodni później Piotr Kucharczyk znalazł czapkę niedaleko kamienicy, w której mieszkał Kamil. - Ktoś ewidentnie zadziałał celowo. To nie była przypadkowa kradzież - przyznał Kucharczyk w rozmowie z Tok FM. Po kilku tygodniach doszło do podobnego zdarzenia. Z grobu chłopca zniknęły dwa małe samochody.



- Postawiłem je na nagrobku 29 października, tuż po odsłonięciu pomnika, natomiast kilka dni później znajomy z Częstochowy przykleił te samochodziki do płyty. Właśnie po to, by nikt ich nie zabrał - relacjonował Kucharczyk. Jak się jednak okazało, nie utrudniło to kolejnej kradzieży, ponieważ przed świętami Bożego Narodzenia zabawki również zniknęły. Z grobu zabrano też figurkę mikołaja oraz czapkę Mikołaja, którą miała przynieść siostra chłopca, Magda.

- Myślę, że po prostu są osoby, którym zależy, by nadal gnębić tego chłopca. Osobiście tak to właśnie postrzegam. To bardzo podłe. Zabieranie rzeczy zmarłych czy dedykowanych zmarłym, to jest podłość największego pokroju. A tutaj dodatkowo mamy do czynienia z grobem chłopca, który w swoim życiu tyle wycierpiał - mówił Kucharczyk.

Śmierć ośmioletniego Kamila z Częstochowy. Chłopiec był katowany przez ojczyma

Przypomnijmy, chłopiec trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w kwietniu zeszłego roku po tym, jak został poparzony i skatowany przez swojego ojczyma. Kamil zmarł 8 maja w szpitalu. Po jego śmierci Piotr Kucharczyk poruszony historią chłopca założył grupę na Facebooku, rozpoczął też zbiórkę na pogrzeb chłopca. W zeszłym roku do Sejmu trafiła też tzw. ustawa Kamilka z Częstochowy, której przepisy mają przeciwdziałać przemocy wobec dzieci.