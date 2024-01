Ujawniono zarobki w KRS. Posłanka KO: "Tak wygląda zorganizowana akcja dyskredytująca"

Po tym jak Krajowa Rada Sądownictwa (KRS) opublikowała informację o wysokości diet poszczególnych członków, w sieci rozpoczęła się dyskusja na temat wynagrodzenia Kamili Gasiuk-Pihowicz. "Tak wygląda zorganizowana akcja dyskredytująca mnie" - skomentowała posłanka KO.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia podenerwowany zamieszaniem z Wąsikiem. Porównał tę sytuację do zamieszania ze spadkiem po babci

KRS podała, ile zarobili jej członkowie. Zareagował poseł PiS: "Nie czuje się pani zażenowana?"

"W związku z zainteresowaniem opinii publicznej oraz wystąpieniami w Sejmie posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz publikujemy diety wypłacone za grudzień 2023. Diety są wypłacane za udział w posiedzeniu oraz za pracę w innych dniach na podstawie deklaracji. Ustawa z 2011 r." - przekazała 5 stycznia KRS.

Z publikacji wynika, że najwięcej w grudniu otrzymała posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz - 14 360 złotych. Na tę informację natychmiast zareagował rzecznik PiS Rafał Bochenek i zwrócił się do posłanki. "Czy nie czuje się pani zażenowana swoim zachowaniem? Najpierw krytykowała pani uposażenia z tytułu zasiadania w KRS-ie, a dzisiaj wyciąga pani ochoczo ręce po sporą dietę za pierwszy miesiąc swojej niby-pracy" - zwrócił uwagę Bochenek.

"Może warto byłoby choć raz zachować się konsekwentnie, a przynajmniej honorowo i zrezygnować z tych środków z tytułu zasiadania w gremium, którego legalność pani (niezasadnie!) kwestionuje? Może warto wpłacić te środki np. na jakąś organizację społeczną?" - pytał polityk.

Kamila Gasiuk-Pihowicz odniosła się do zarzutów posła PiS. "Tak wygląda zorganizowana akcja dyskredytująca mnie. Byłam na posiedzeniach neo-KRS rzadziej niż koleżanka pana Ziobry. A to, że za 20-min. zebrania wypłacana jest taka sama dieta, co za wielogodzinne zapoznawanie się z aktami osobowymi, to patologia. Zmienimy to" - zapowiedziała.

Posłanka KO oburzona zarobkami w KRS. "Maszynka do robienia pieniędzy"

Przypomnijmy, kilka lat temu posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz twierdziła, że KRS to "maszynka do robienia pieniędzy dla ludzi władzy".

"Sprawozdanie z KRS za 2020 r. Członkowie KRS dostali diety 45 razy wyższe niż rok wcześniej. Konkretne kwoty: 110 335 zł - Arkadiusz Mularczyk 121 949,10 zł - Bartosz Kownacki. Neo-KRS to nie tylko maszynka do upolityczniania sądów, ale i robienia pieniędzy dla ludzi władzy" - napisała w 2021 roku na X.