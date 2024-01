"Pedagogika Katolicka" nie będzie już na równi z "Science". Ruszyły wielkie porządki po Czarnku

Wykaz punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych publikowany jest od 2004 roku. Lista przygotowywana jest na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej. Dzięki niemu KEN może dokonywać odpowiedniej ocena danej pracy lub też działalności instytucji i pracowników naukowych.

Minister nauki ogłosił nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych. Nie ma w nim pozycji Przemysława Czarnka

W grudniu 2023 roku minister edukacji Dariusz Wieczorek zapowiadał zmiany w dotychczasowym wykazie zmodyfikowanym przez Przemysława Czarnka. - Już wczoraj poleciłem prawnikom przygotowanie w tej sprawie rozwiązań prawnych, zrobię to natychmiast, jak tylko to otrzymam. To absolutna patologia - mówił wówczas polityk. Zgodnie z zapowiedziami 5 stycznia 2024 roku w oficjalnym komunikacie poinformowano o stworzeniu nowej listy.

"Nowy wykaz czasopism naukowych został sporządzony na podstawie projektu opracowanego przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN) z dnia 29 czerwca 2023 roku Tym samym, usunięto zmiany dotyczące czasopism naukowych, które nie zostały zaproponowane przez KEN w uchwale, a zostały dodane przez Ministra w 2023 roku" - czytamy w oświadczeniu.

Co ważne, za główny cel publikacji nowego wykazu uznano "zapewnienie, że zmiana wykazu nie przyniesie negatywnych skutków dla naukowców, którzy w 2023 roku opublikowali już artykuły w czasopismach", które wprowadził na listę w 2023 roku Przemysław Czarnek. Podkreślono również, że zakończona została ręczna modyfikacja zawartości wykazu, a samą listę oparto na stanowisku ekspertów. Według zapowiedzi Dariusza Wieczorka jeszcze w 2024 roku powstanie kolejny wykaz. Ten ma zostać sporządzony od podstaw przez zespół ekspertów pochodzących ze środowiska naukowego i reprezentujących poszczególne dyscypliny naukowe.

"Pedagogika Katolicka" nie będzie już na równi z "Science"

Na początku listopada 2023 roku ówczesny minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zmienił punktację niektórych czasopism naukowych. Punktacja wzrosła między innymi za publikacje na łamach takich polskich pism, jak między innymi: "Ius Novum" (kwartalnik wydawany przez Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie), "Pedagogika Katolicka" (czasopismo Fundacji Campus) oraz "Probacja" (pismo Ministerstwa Sprawiedliwości). Pisma te otrzymały 200 punktów, czyli najwyższą możliwa wartość, przyznawaną dotychczas za publikacje w prestiżowych magazynach jak: "Science", "Nature" lub "The Lancet".