Szkoły odwołują zajęcia z powodu pogody. Autobusy nie mogą dojechać do placówek, brakuje też prądu

Z powodu pogarszających się warunków pogodowych coraz więcej placówek podejmuje decyzję o odwołaniu zajęć lekcyjnych. Od 4 stycznia w województwie pomorskim już 10 szkół zdecydowało się an taki krok.

Szkoły odwołują zajęcia z powodu pogody. Sytuacja robi się poważna

W województwie pomorskim 4 stycznia co najmniej 11 placówek zdecydowało się skrócić zajęcia lub zupełnie je odwołać. Problem pojawił się m.in. w gminach: Skarszewy, Potęgowo czy Sierakowice.

Kolejnego dnia problemy pojawiły się w sześciu kolejnych szkołach, tym razem z powiatu słupskiego - poinformował "Super Express". Pięć z nich podjęło decyzje o odwołaniu dojazdów do placówek, ponieważ firmy transportowe miały problem z dowiezieniem uczniów na zajęcia. Utrudnienia dotyczą:

Zespołu Szkół w Damnicy,

Szkoły Podstawowej w Damnie,

Szkoły Podstawowej w Zagórzycy,

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smołdzinie,

Zespołu Szkół w Gogolewie.

Szkoła Podstawowa we Wrześciu od 4 stycznia zmaga się z problemami w dostawie prądu. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim starosta nidzicki Marcin Paliński z powodu trudnych warunków pogodowych odwołał zajęcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nidzicki.

Prognoza pogody. Silny mróz skuje całą Polskę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał kolejne ostrzeżenia przed opadami marznącymi. Drogi i chodniki śliskie będą szczególnie w województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim.

Synoptyczka IMGW Emilia Szewczak przekazała, że marznące opady mogą pojawiać się przez większą część weekendu, szczególnie w sobotę (6 stycznia). - Spodziewane są także jutro oraz w nocy z soboty na niedzielę. Front z tymi opadami będzie dość szybko przemieszczał się przez Polskę południową, a opady marznące będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Miejscami śnieg może padać intensywnie - dodała Emilia Szewczak. Jak podkreśliła, mocniej poprószy na południu. - Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 15 do 20 centymetrów, a lokalnie - 25 centymetrów. IMGW będzie wydawał ostrzeżenia przed opadami śniegu dla południowych regionów Polski - stwierdziła synoptyczka.

W wyższych partiach gór w ciągu weekendu może spaść od 30 do 40 centymetrów śniegu (obecnie na Śnieżce leży 140 centymetrów). W nocy z soboty na niedzielę (7 stycznia) na Suwalszczyźnie temperatura spadnie do -17 stopni. Mroźne powietrze utrzyma się do środy (10 stycznia).