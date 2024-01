Wielkie zamieszanie w Sądzie Najwyższym. Która izba jest niezawisła według TSUE? [WYJAŚNIAMY]

Początki kryzysu w Sądzie Najwyższym sięgają ustawy uchwalonej 8 grudnia 2017 roku. Jej projekt zakładał między innymi utworzenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej, które w kolejnych latach wielokrotnie były krytykowane przez środowisko prawnicze. Sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że nie są one niezawisłym i bezstronnym sądem. Te i wcześniejsze zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych wywołały ogólnopolskie protesty.

Kontrowersje wokół "neosędziów" oraz Krajowej Rady Sądownictwa

Na problemy wynikające ze zmian wprowadzanych przez rządy Prawa i Sprawiedliwości wskazywali już sędziowie Sądu Najwyższego. W 2019 roku Izba Cywilna SN skierowała do TSUE zapytanie, czy sąd, w skład którego wchodzą osoby powołane przez Krajową Radę Sądownictwa, "pozostaje niezawisły i bezstronny". Wątpliwości te powodowane były wygaszeniem kadencji dotychczasowych członków KRS oraz zmianą sposobu wybierania nowego składu przez rząd PiS.

Zmianom tym sprzeciwiała się Komisja Wenecka, która zwracała uwagę, że podporządkowują one władzę sądowniczą kontroli prezydenta oraz partii rządzącej. Niezależni sędziowie Sądu Najwyższego orzekli w 2019 roku, że "obecna KRS nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej". Z tych sporów prawnych wynika również późniejszy podział na tak zwanych "starych sędziów", powołanych do Sądu Najwyższego przed 2017 rokiem, oraz "neosędziów", powoływanych przez Andrzeja Dudę na wniosek neo-KRS. Sama Rada zajmowała się bowiem opiniowaniem kandydatów na sędziów do nowych izb Sądu Najwyższego.

Wątpliwości te potwierdza również wyrok TSUE opublikowany pod koniec grudnia 2023 r. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", instytucja orzeka w nim, że "okoliczności zmiany składu KRS w 2017 r. podważyły jej niezależność od władzy ustawodawczej i wykonawczej, wpływając tym samym na jej zdolność do proponowania niezależnych i bezstronnych kandydatów na stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym".

Spór o izby powołane przez Prawo i Sprawiedliwość

Starzy sędziowie Sądu Najwyższego sprzeciwiali się również ustanowionym przez rząd PiS izbom - Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izbie Dyscyplinarnej. Jak informowała "Gazeta Wyborcza", w grudniu 2019 roku trzyosobowy skład starych sędziów orzekł, że Izba Dyscyplinarna SN "nie jest sądem w rozumieniu prawa unijnego a przez to sądem w rozumieniu prawa krajowego". Orzeczenie to uzasadniono między innymi właśnie brakiem wystarczającej gwarancji niezależności ze strony KRS. Izba Dyscyplinarna została ostatecznie zlikwidowana ustawą z 26 maja 2022 roku, lecz część jej funkcji przejęła nowo powołana Izba Odpowiedzialności Zawodowej, którą tworzyli sędziowie losowani przez prezydenta Andrzeja Dudę.

W tej samej ustawie wprowadzony został również tak zwany test niezawisłości i bezstronności sędziów, którym zajmować się miała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zdaniem prawników wypowiadających się na łamach "Gazety Wyborczej" decyzja ta powodowała jednak "że o neosędziach z sądów powszechnych mają orzekać inni neosędziowie, właśnie ci z Izby Kontroli".

Sama Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych również spotykała się z wielokrotną krytyką. - Co prawda ta izba nazywa się sądem, ale jest nim tylko z nazwy. To tak, jakby rządzący mieli w meczu swojego sędziego, który zagwiżdże dla nich "spalony", gdy tracą bramkę - wskazywał w rozmowie z Onetem prof. Krystian Markiewicz, prezes Iustitii. - Ten ściśle polityczny organ, którego europejskie trybunały nie uznają za sąd, ma decydować o tym, czy wola suwerena ma w ogóle znaczenie. Czyli, czy wybory były ważne, czy nie - zauważał.

Poza dwiema spornymi izbami w Sądzie Najwyższym funkcjonują: Izba Cywilna, Izba Karna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwieństwie do nieuznawanych przez TSUE Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie stanowiły one przedmiotu sporów prawnych na arenie międzynarodowej.

Neosędziowie uchylają decyzję marszałka Sejmu w sprawie Kamińskiego i Wąsika

Spór na temat Sądu Najwyższego ponownie stał się zarzewiem debaty publicznej oraz politycznej w wyniku utraty władzy przez partię PiS. Jak przypomina "Rzeczpospolita", pod koniec grudnia 2023 roku, niedługo po objęciu władzy przez rząd koalicyjny, 19 sędziów z Izby Karnej SN wezwało neosędziów do powstrzymania się od rozpoznawania spraw. Apelujący domagali się również zawieszenia działalności spornych Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

W ostatnich dniach istotnym przedmiotem dyskusji znów stała się przede wszystkim Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Ma to związek z jej ostatnimi decyzjami o uchyleniu postanowienia marszałka Sejmu na temat wygaszenia mandatów Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego, posłów skazanych prawomocnym wyrokiem w związku z tak zwaną "aferą gruntową". Podczas czwartkowej konferencji prasowej Szymon Hołownia podtrzymywał, że decyzja o wygaszeniu mandatów jest obowiązująca. - Nie powinien on pełnić żadnych obowiązków poselskich, a jego legitymacja sejmowa nie będzie działać - mówił marszałek Sejmu.