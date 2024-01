Na profilu Andrzeja Dudy w serwisie X 4 stycznia chwilę po godzinie 18.00 pojawił się zaskakujący wpis. "Powiedz mu, żeby zapytał swoją Żonę, co to znaczy 'mieć jaja'. Ona wie!" - brzmiała jego treść. Po niespełna minucie wpis zniknął z portalu. Wielu internautów podkreślało, że autorem wpisu na pewno jest Andrzej Duda, ponieważ głowa państwa zawsze zapisuje słowo "żona" wielką literą. Najprawdopodobniej prezydent prowadził z kimś prywatną korespondencję i jedna z jego wypowiedzi została omyłkowo upubliczniona.

Rozmowy prezydenta z nastolatkami. "Dzięki za info o muzycznych trendach"

Andrzej Duda już od początku swojej prezydentury miał wiele wpadek, zwłaszcza w mediach społecznościowych. W 2016 roku internauci zauważyli, że głowa państwa obserwuje kilkadziesiąt anonimowych kont, w tym: "foczka", "pimpuś sadełko", "ruch*dło leśne", "je**ij się daniel", "Gejowa Łafka z sosny", czy "Karolina wazelina". Według relacji "Newsweeka" administrator tego ostatnia konta sam poprosił prezydenta o obserwowanie. "Zgodził się i to o trzeciej w nocy" - napisano.

Prezydent niejednokrotnie wchodził w dyskusje z anonimowymi użytkownikami mediów społecznościowych, z czego większość z nich stanowili nastolatkowie. Głowa państwa pozdrawiała, pocieszała i składa życzenia młodym Polakom, a niedowiarkom wysyłała swoje zdjęcie. Jedna z internautek zachęcała prezydenta do zapoznania się z twórczością jej ulubionego artysty. "Sympatyczna muzyka. Dzięki za info o muzycznych trendach. Pozdrawiam i dobrej nocy :-)" - odpisywał Andrzej Duda. "'Nie unikaj mego wzroku, mam cię na oku' Dobry tekst ;-)" - napisał do innej. "KWICZĘ" - skomentował jeden z internautów po tym, jak Andrzej Duda zaczął go obserwować. "Byle sąsiadów nie obudzić ;-)" - odpowiedział mu prezydent.

Przypadkowe wiadomości Andrzeja Dudy. "Jaja" nie były jedyne

W ciągu dalszej kariery w mediach społecznościowych zanikała interakcja prezydenta z anonimowymi użytkownikami, jednak pojawiały się kolejne przypadkowe wpisy, które błyskawicznie były usuwane z platformy. "Wicepremier Mariusz Błaszczak: Mam kolejną dobrą wiadomość. Ukraińcy postanowili zamówić w Fabryce Broni w Radomiu kolejne egzemplarze karabinków Grot" - napisało Ministerstwo Obrony Narodowej. "Nie, nie było takich ustaleń. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem o tym, ale też, jak widać, nie dał mi tego. A mógł dać do ogłoszenia jutro w Radomiu. Życie..." - odpowiedział z kolei Duda. Najprawdopodobniej wiadomość ta miała zostać przesłana prywatnie. Wpis został szybko usunięty.

Przegląd wpadek prezydenta. Andrzej Duda i walka z ostrym cieniem mgły

Wpadek prezydenta nie brakowało także w czasie oficjalnych wystąpień. W 2018 roku Andrzej Duda wizytował w Wellington - stolicy Nowej Zelandii. Podczas przemówienia chciał podziękować za to, że w czasie II wojny światowej kraj ten przyjął ponad 700 polskich dzieci. Kiedy zwrócił się z podziękowaniami do premierki kraju, powiedział jednak o wdzięczności dla "społeczeństwa irlandzkiego i władzy irlandzkiej".

W 2019 roku podczas obchodów 100-lecia AGH w Krakowie prezydent opowiedział żart, który wywołał spore kontrowersje. - Jest ogólnoświatowa konferencja rektorów w Południowej Afryce i z Europy leci samolot pełen rektorów i niestety, nastąpiła awaria, samolot w okolicach Afryki Równikowej spadł do dżungli. Na szczęście większość pasażerów jakoś przeżyła, ale miejscowe plemię ogarnęło wszystkich rektorów. Wszyscy rektorzy zostali zjedzeni, poza jednym. Poza panem profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem AGH. Dlaczego? Bo wódź plemienia był jego kolegą, na elektrycznym na AGH - powiedział Duda. ""Prezydent RP w obecności profesury opowiada dowcip na poziomie Jasia z 2b... Podstawówki - rzecz jasna. Sam się z tego śmieje. Takie czasy. Żenujące" - napisał wówczas Marcin Kierwiński.

W ostatnim czasie głośno też było o zagranicznych wystąpieniach prezydenta, kiedy musiał się posługiwać niezbyt dobrze opanowanym angielskim. Do historii przeszła już konferencja w Davos, podczas której prezydent nie mógł wypowiedzieć pierwszego zdania. - Nie chcę... Nie chcę... Najmocniej przepraszam, jest zbyt wcześnie rano - stwierdził, czym wywołał salwę śmiechu na sali.

Nie należy zapomnieć o rozmowie z rosyjskimi pranksterami, którzy podszywali się pod prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W trakcie całej rozmowy telefonicznej Andrzej Duda nie zorientował się, że padł ofiarą żartu. Z kolei w maju 2020 roku prezydent wziął udział w akcji "Hot16Challange2" zorganizowanej w celu zebrania pieniędzy na pomoc w walce z koronawirusem.

Rap-występ Andrzeja Dudy wywołał sporo komentarzy nie tylko ze względu na niezrozumiały tekst. Niektórzy zarzucili głowie państwa, że bierze udział w akcji, która jest odpowiedzią na niedofinansowanie służby zdrowia.