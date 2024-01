Uwaga na pogodę w weekend. IMGW wydaje ostrzeżenie za ostrzeżeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia przed opadami marznącymi. Drogi i chodniki śliskie będą szczególnie w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, śląskim, łódzkim, świętokrzyskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia podenerwowany zamieszaniem z Wąsikiem. Porównał tę sytuację do zamieszania ze spadkiem po babci

Marznące opady, gołoledź, mróz. Taka pogoda czeka nas w weekend

Jak powiedziała synoptyczka IMGW Emilia Szewczak, opady marznące powodujące gołoledź, mogą pojawiać się przez większą część weekendu. - Spodziewane są także jutro oraz w nocy z soboty na niedzielę. Front z tymi opadami będzie dość szybko przemieszczał się przez Polskę południową, a opady marznące będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Miejscami śnieg może padać intensywnie - podkreśliła. Synoptyczka IMGW dodała, że mocniej poprószy na południu. - Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 15 do 20 centymetrów, a lokalnie - 25 centymetrów. IMGW będzie wydawał ostrzeżenia przed opadami śniegu dla południowych regionów Polski - zaznaczyła.

Synoptycy zapowiadają, że w wyższych partiach gór w ciągu weekendu może spaść od 30 do 40 centymetrów śniegu. Obecnie na Śnieżce leży 140 centymetrów śniegu. Najbliższy weekend będzie także mroźny. W nocy z soboty na niedzielę na Suwalszczyźnie temperatura spadnie do minus 17 stopni. Mroźne powietrze utrzyma się do środy.