Ksiądz Isakowicz-Zaleski w poważnym stanie w szpitalu. "Wydawało się, że wygrał z rakiem"

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski trafił do szpitala na początku świąt Bożego Narodzenia. Bogusław Paź, który rozmawiał telefonicznie z duchownym, opisał stan Isakowicza-Zaleskiego jako "dość poważny". "Ksiądz w rozmowie ze mną mówił zmienionym głosem i z pewnym trudem, ale zachowując pogodę ducha" - przekazał znajomy duchownego.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski w szpitalu. "Jest wyraźnie osłabiony"

Bogusław Paź opublikował informacje na temat stanu zdrowia Isakowicza-Zaleskiego w środę 3 stycznia na Facebooku. "Wydawało się, że wygrał z rakiem, ale jednak choroba się rozwija" - przekazał znajomy księdza. Paź dodał, że Isakowicz-Zaleski "jest wyraźnie osłabiony". "Pozdrawia wszystkich Was. Proszę, pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach" - zaapelował.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski choruje na złośliwą odmianę nowotworu. "Lekarze nie mają czym nas leczyć"

W lutym 2023 roku ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował, że wykryto u niego złośliwą odmianę nowotworu, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Duchowny choruje na raka prostaty. W maju Isakowicz-Zaleski opisał problemy, jakie spotkały go w czasie korzystania z usług polskiej ochrony zdrowia.

- Lekarze nie mają czym nas leczyć. Najbardziej boli widok tłumu chorych w kolejkach, to, że muszą czekać długo na zabiegi i terapię. To nie wynika ze złej woli personelu, bo spotykam wspaniałych lekarzy i świetne pielęgniarki, ale z braku sprzętu na przykład do radioterapii czy hormonoterapii - mówił Isakowicz-Zaleski w rozmowie z "Super Expressem".

Ksiądz dodał, że w najtrudniejszej sytuacji są mieszkańcy mniejszych miejscowości. - Ciągle jest tak, że pacjent, który się dowiaduje, że jest chory, dostaje horrendalnie dalekie terminy. Sam, żeby się zakwalifikować do zabiegów, musiałem robić konieczne badania prywatnie. To różnica między chorym z metropolii i odległych miejscowości. Widzę, jak ci drudzy odbijają się od ściany do ściany. Często nie ma kto ich podwieźć, zaopiekować się. Starsi, samotni, bezradni kompletnie się gubią - stwierdził Isakowicz-Zaleski.