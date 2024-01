Rozmawialiśmy z protestującymi przed TVP. "To był bandycki chwyt", "W Polakach rośnie opór"

Pod siedzibę Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przyjeżdżamy przed demonstracją. Główne drzwi od strony Placu Powstańców Warszawy są zamknięte, a teren wokół odgradza taśma policyjna. Niektórzy przechodnie robią krok nad nią, żeby było krócej. Późnym popołudniem naprzeciwko siedziby stoi jeden radiowóz. Kartka na drzwiach do budynku informuje, że do środka wchodzi się od Jasnej. Tam przy wejściu stoi dwóch policjantów.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia podenerwowany zamieszaniem z Wąsikiem. Porównał tę sytuację do zamieszania ze spadkiem po babci

W małym przedsionku przed bramkami ochroniarz pyta, w czym może pomóc. Wyjaśniam, że przyszedłem zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Dalej nie pójdę, bo zaraz za przeszklonymi drzwiami są bramki. Potrzebna przepustka. - Jest spokój, ludzie wchodzą i wychodzą - mówi ochroniarz. Z jego perspektywy nic się nie zmieniło, policja jest, ale wcześniej też była. Tyle, że posłowie przychodzą na dyżury. A teraz są? - Teraz też, jakiś były minister - mówi ochroniarz.

Siedziba TVP przy pl. Powstańców Warszawy Gazeta.pl

Przed wejściem zaczepiam wychodzącą z budynku kobietę. Wyjaśnia, że pracuje w TVP Warszawa, która mieści się w tym samym budynku, co TAI. Niewiele może powiedzieć. Jako pracownica administracyjna zmian praktycznie nie odczuwa. To samo powtarza później jeden z reporterów Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego. - W ostatnim czasie byłem na urlopie, ale dzisiaj pracowałem normalnie, zrealizowałem swój temat. A co będzie dalej - czas pokaże - mówi. Dodaje, że o tym, się dzieje w TAI, wie tyle, ile można przeczytać w mediach. Jednoznacznie negatywnie ocenia sposób przejmowania przez nową władzę mediów publicznych.

Telewizyjna Agencja Informacyjna odpowiada za programy informacyjne TVP. Przed świętami nowy prezes TVP (przez PiS nieuznawany) Tomasz Sygut odwołał kierownictwo TAI - dyrektora Michała Adamczyka i jego zastępców, Samuela Pereirę i Marcina Tulickiego. Ci też nie uznają Syguta za prezesa, wskazując, że władze TVP może wybrać jedynie Rada Mediów Narodowych. Pod koniec roku RMN powołała na to stanowisko Adamczyka (wcześniej przez moment był nim Maciej Łopiński). Program "19.30", czyli następca "Wiadomości", tworzony jest teraz w siedzibie TVP przy Woronicza.

OKO.press opisywało niedawno problemy techniczne, z jakimi mierzą się nowe ekipy TAI i TVP Info. "Na Woronicza jest faktycznie stary sprzęt. Tam czas się zatrzymał. Tam, gdzie teraz przygotowują TVP Info - budynek F, parter oraz II i III piętro - trzeba byłoby wymienić nawet komputery i oprogramowanie. Technologicznie to skomplikowany system: systemy emisyjne, runplannery itp." - opisywał portalowi jeden z montażystów TVP.

Dlaczego ten stan rzeczy trwa? Według jednej wersji powodem ma być okupacja TAI przez Adamczyka, Pereirę i Tulickiego. Ale Pereira przekonuje, że żadnej okupacji nie ma. "Legalne władze nie okupują Placu, tylko tam pracują. Studia i reżyserki od początku stoją puste, każdy może przyjść i sprawdzić. To nielegalni likwidatorzy z nich korzystać nie chcą, za to wywożą sprzęt na Woronicza" - pisał przed kilkoma dniami na X. Podobnie sytuację opisano w liście, który stare władze wystosowały do pracowników. Pismo nosi tytuł "Przeciwko likwidacji Placu". Stawiana jest w nim teza, że "nielegalni likwidatorzy" lansują narrację o okupacji, aby mieć pretekst do likwidacji siedziby na Placu.

Demonstracja przed TVP. "To był bandycki chwyt"

Od początku zmian w telewizji publicznej przed siedzibą TAI organizowane są demonstracje ich przeciwników. Wcześniej pojawiali się na nich politycy Prawa i Sprawiedliwości. W czwartek wieczorem żadnego nie ma. Oficjalnie zgromadzenie rozpoczyna się o 20, ale ludzie schodzą się już godzinę wcześniej. Z głośników leci "Żeby Polska była Polską". Na transparencie jednego z protestujących czytam: "Wolni Polacy Polskę obronią. Tuska i zdrajców z Polski wygonią". Ktoś inny ma na bluzie napis: "Wolna Polska bez Michnika i 'Wyborczej'". Obok początkowo niewielkiej grupy protestujących przechodzi mężczyzna z psem. - J***ć PiS - krzyczy, ale zebrani zachowują zimną krew. Jedna z kobiet zwołuje ludzi do różańca. Rozmawiamy chwilę z Krzysztofem, jednym z uczestników demonstracji.

- To był bandycki chwyt. Za pomocą uchwały nie można wymieniać rady nadzorczej telewizji, nie można wprowadzać chaosu w polskim prawie - mówi. Podkreśla, że nowy rząd ma prawo zmieniać media, ale legalnie, czyli przy pomocy ustawy. - A to jest prawny bandytyzm, tak to trzeba nazwać. My się z tym nie zgadzamy i będziemy protestować dopóki nie odstąpią od swojego zamiaru. Albo się wycofa pan premier, albo pan minister - pułkownik, a raczej pałkownik - Sienkiewicz. Próbuje się nieprzychylne medium zlikwidować, to precedens, skandal na skalę światową. Każdy ma prawo wcisnąć guzik na pilocie i oglądać to, co chce - mówi. Przekonuje, PiS po przejęciu władzy przywróciło pluralizm w mediach, a Tusk teraz chce wprowadzać totalitaryzm, czego zwieńczeniem ma być próba obalenia prezydenta. - Jeżeli za pomocą uchwały próbuje się zamknąć usta, doprowadza się telewizję do ogromnych strat finansowych, to dlaczego nie mieliby spróbować za pomocą uchwały podważyć wybór prezydenta? Z moralnego punktu widzenia cała ta ekipa powinna podać się do dymisji. Myślę, że 11 stycznia pod Sejmem zbierze się ogromna rzesza ludzi - mówi.

- Jak dużo? - dopytuję.

- Myślę, że co najmniej 100 tysięcy będzie. W Polakach rośnie opór - mówi.

Odrzuca zarzut, że za PiS pluralizmu nie było w samym TVP. - Bzdura. Pamiętam dokładnie 2010 rok. Stałem na Krakowskim Przedmieściu, broniłem modlących się pod krzyżem przed tymi satanistami, palikociarnią. Nazywano nas oszołomami, katolami. Publiczna telewizja mówiła wtedy tym samym językiem, co wszystkie stacje prywatne. Po 2015 roku Telewizja Polska mówi prawdę - przekonuje.

Borowski o Tusku: Gardzi Polakami

Demonstracja oficjalnie się rozpoczyna. Po wstępnych przemówieniach na drabinę wchodzi Adam Borowski. Ludzie skandują: "wolne media!". Działacz opozycji intonuje kolejne hasło, jak mówi, jego ulubione: "Przeżyliśmy ruska, przeżyjemy Tuska". Dalej mówi głównie o szefie rządu. - Jak się tylko odezwie, to co robi? - pyta. Demonstranci odpowiadają chórem: "kłamie!". - Stanął w telewizji i powiedział przed kamerą, że za jego rządów nikt nie strzelał do górników, żaden górnik nie był ranny, że nie podwyższył emerytury. Wieku emerytalnego, tak, bo emerytury nie podwyższył, to prawda - opowiada. - Co się odezwie, to zwyczajnie kłamie i nie należy mu wierzyć - dodaje. Według Borowskiego Tusk "gardzi Polakami i z Polaków drwi". - On nam mówi tym rządem, powołaniem tych ludzi: ja mogę wszystko, wy musicie to przyjąć. Zrobił ministrami ludzi, którzy skompromitowali się będąc nagranymi przez kelnerów. Mówili haniebne rzeczy - wspomina Borowski.

Oporniki

Zebrani podkreślają, że protestują spokojnie, a nie jak znana aktywistka "Babcia Kasia". - Nie jesteśmy agresywni, a były prowokacje. Musimy się z tym liczyć - słyszymy. Zgromadzenie ochrania kilku policjantów. Gdy zebrani śpiewają "My chcemy Boga", jeden z przechodniów krzyczy: a ja chcę Polski bez PiS. Pomiędzy zebranymi krąży mężczyzna i rozdaje oporniki.

- Jedyne wyjście to wycofanie się z tych zmian, inaczej nie odstąpimy. My sobie nie pozwolimy na totalitarne rządy - mówi jeden z protestujących. Dodaje, że walka będzie do końca, nawet, jeśli dojdzie do siłowego przejęcia budynku przy pl. Powstańców. Choć, przyznaje, to jest mało prawdopodobne.

Po Borowskim głos zabiera Krzysztof Jabłoński, dziennikarz TVP. Dziękuję zebranym za wsparcie. Wznoszone są kolejne hasła: "Precz z komuną", "ruda wrona orła nie pokona". Później Jabłoński relacjonuje, że w siedzibie wymieniono zamki do newsroomu, dlatego nie może pomachać z okna. - Jest jedno wejście otwarte i tylko dzięki interwencji poselskiej możemy dalej przechodzić. Jest to blokowane, utrudniane - mówi.

"Polacy chcą mieć swoją telewizję, a nie rząd, który przełącza kanały"

- Milczenie narodu oznaczałoby zgodę, a my tej zgody udzielać nie możemy. Nie szukamy żadnej zemsty, nie zależy nam na niepokojach wśród ludzi. Chcemy powiedzieć całemu światu, że Polacy chcą mieć swoją polską telewizję, a nie żeby rząd nam przełączał pilotem kanały - tłumaczy mi jedna z demonstrantek.

- Jesteśmy prawdziwymi Polakami, pamiętamy stan wojenny i inne rzeczy, które szkodziły temu narodowi. Nasi rodzice ginęli, a my żyjemy i chcemy ten ciężar naszej kochanej Polski jeszcze ponieść - mówi stojący obok mężczyzna. Kobieta odpowiada na to, że teraz ten ciężar powinien spocząć na barkach młodzieży. - Ona jest trochę zbyt zajęta sobą, a nie powinna zgadzać się na łamanie prawa. Nasze pokolenie i pokolenie naszych przodków zostawiło nam wolny kraj. W tym momencie to ludzie młodzi powinni przejąć stery, a nie wyprowadzać babcie i dziadków, żeby na mrozie tu stali w święta i Nowy Rok. Chciałabym, żeby się obudzili, otworzyli oczy - mówi.

Jako ostatni przemawia Robert Bąkiewicz. - Druga strona, używająca pełzającego totalitaryzmu, chce nam odebrać prawo do tego, byśmy mogli w jakikolwiek sposób odwoływać się do sumień ludzkich, żebyśmy mogli przekazywać informację na temat tego, jakie procesy zachodzą w Polsce. Wydaje się, że dzisiaj ten opór nie dotyczy tylko publicznej telewizji - mówi były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. - Musimy obudzić sumienia, żeby się bronić przed władzą, która oddaje Polskę i Polaków w obce łapy, w niemieckie łapy - dodaje. Według Bąkiewicza "duża część polskiego społeczeństwa w ogóle nie rozumie procesów zachodzących politycznie, w polityce międzynarodowej". - A młode pokolenie zupełnie jest niezainteresowane. Generalizuję oczywiście, natomiast trzeba pamiętać, że młode pokolenie, poddane pewnej obróbce, jest skierowane głównie na siebie, na własny egoizm - mówi.

- Za dobrze mają - rzuca jedna z przysłuchujących się kobiet.

"Moich 'Wiadomości' już nie nadają"

Bąkiewicz w swoim wywodzie odniósł się do wycofywania się reklamodawców z TV Republika. - Założyciel i właściciel IKEI był nazistą, który wspierał ruch nazistowski w Szwecji. (...) Można powiedzieć, że to dosyć symboliczne - stwierdził. Na końcu zaapelował o wsparcie TV Republika, ale także jego Mediów Narodowych.

Manifestacja kończy się apelem jasnogórskim. Pytamy kilku demonstrantów, czy oglądali nowe "Wiadomości".

- Nie, ponieważ od dwóch tygodni tutaj stoję, na mrozie, na deszczu. Nie oglądam wieczorami telewizji.

- Moich "Wiadomości" już nie nadają.

- Wyłączyli dziennik.