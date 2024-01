Zniknęli z TVP. Tych twarzy stacji nie zobaczymy już na antenie

Już po wyborach z 15 października, a dokładniej po ogłoszeniu ich wyników, było wiadome, że Prawo i Sprawiedliwość nie utrzyma się u władzy. Co za tym idzie, będą musiały nastąpić duże zmiany w kraju - tak też zapowiadali politycy opozycji. Jedną z tych małych "rewolucji", które miały nadejść, było "uprzątnięcie" mediów publicznych. W związku z tym Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury w rządzie Donalda Tuska, odwołał władze TVP, Polskiego Radia i PAP, a następnie powołał nowych. W tym momencie zaczęło się wielkie sprzątanie redakcji. Tylko z Telewizją Polską pożegnało się (dobrowolnie lub nie) kilkudziesięciu pracowników.

Tych twarzy już nie zobaczycie na antenie TVP. Kto rozstał się ze stacją?

Listę nazwisk pracowników, którzy w ostatnich tygodniach rozstali się z Telewizją Polską, jako pierwszy opublikował satyryczny profil "Oglądam 'Wiadomości', bo nie stać mnie na dopalacze". Wymienił wszystkie znane lub mniej znane osoby, które zniknęły z anteny. Jednak tylko w części przypadków wiemy, co się z nimi stało.

Z tych najbardziej rozpoznawalnych pracowników stacji to m.in. Miłosz Kłeczek prowadzący głównie publicystyczne programy w TVP Info, takie jak "Strefa starcia". Teraz pojawia się na antenie TV Republika. Jest również obecny na protestach przeciwko zmianom w mediach publicznych. Do telewizji Sakiewicza przeszła też Danuta Holecka, była szefowa "Wiadomości". Z TVP odeszła równolegle z zaprzysiężeniem nowego rządu.

Niektórzy po odejściu z TVP zaliczyli miękkie lądowanie na intratnych posadach. Damian Diaz, reporter "Wiadomości", odpowiedzialny był głównie za materiały o tematyce ekonomicznej. Po rozwiązaniu umowy ze stacją znalazł posadę w biurze prasowym NBP. "Pan Damian Diaz z racji swoich kompetencji i doświadczenia wspiera departament komunikacji, jako jego pracownik, w bieżących kontaktach z otoczeniem Banku" - przekazał Wirtualnym Mediom rzecznik prasowy NBP, Wojciech Andrusiewicz.

Z TVP rozstał się także Bartłomiej Graczak, a swoją decyzję tłumaczył tym, że nie chciał popierać instytucji "która nie spełniła oczekiwań ogółu społeczeństwa co do standardów obiektywizmu i rzetelności". Podobnie wypowiadał się Lucjan Olszówka, który był korespondentem z Francji. Stwierdził, że "nie chce być częścią propagandy PiS". - W żadnej relacji z Francji nie powiedziałem nigdy czegokolwiek, co celowo miałoby się wpisać w propagandę PIS-u. Zacząłem jednak zauważać, że moje korespondencje nie służą w 'Wiadomościach' tylko temu, by informować widzów, jak wygląda sytuacja we Francji, a by także podpierać tezę, że w Polsce jest lepiej niż we Francji, co nie do końca jest prawdą i to na wielu płaszczyznach. Od tego momentu zaczęły się rodzić napięcia między mną a kierownictwem - mówił Wirtualnym Mediom.

Niezadowolenie z powodu rozstania ze stacją wyraził Cezary Gmyz. - Dziś w TVP Info pojawiła się pani Magdalena Gwóźdź-Pallokat, czyli żona byłego korespondenta ARD i jednocześnie dziennikarka Deutsche Welle, która nadawała. Jak to zobaczyłem, to się troszeczkę uśmiechnąłem. Chyba powinienem sobie napisać na wizytówce TVP, którą wciąż posiadam "Cezary Gmyz, korespondent w likwidacji". Mój status ontologiczny jest niewyjaśniony - przyznał na antenie TV Republika.

Byli pracownicy TVP. O jednych słuch zaginął, inni cały czas walczą

Do protestów Michała Adamczyka, Samuela Pereiry i Marcina Tulickiego przeciwko zmianom w mediach publicznych dołączyło kilkoro byłych pracowników TVP. Wśród nich jest prowadząca "Wiadomości" Edyta Lewandowska, reporter Jan Korab, Krzysztof Nowina-Konopka, który jeszcze w listopadzie wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej czy Małgorzata Gałka.

Na drugim biegunie znajduje się cała masa pracowników, którzy zostali odsunięci od obowiązków. Jest to, chociażby Adrian Klarenbach czy Anna Popek. Zwolnieni zostali także: Adam Krzykowski, Adrian Borecki, Anna Bogusiewicz, Anna Olszak-Tulicka, Anna Pawalec, Dawid Helsner, Ewa Bugała, Jacek Łęski, Jarosław Ostaszkiewicz, Joanna Pilszyk, Kamil Trzaska, Konrad Warzocha, Krystian Krawel, Łukasz Sobolewski, Magdalena Gajownik, Magdalena Wierzchnowska, Maksymilian Maszenda, Maciej Sawicki, Marcin Szewczak, Marcin Wolski, Mariusz Jaroszewicz, Marta Kosik, Marta Piasecka, Mateusz Gadomski, Monika Borkowska, Monika Drozd, Monika Kapinos-Maszenda i Paweł Hasik. Aktualnie nie wiadomo, co się z nimi dzieje.