Ukryta wiadomość w czołówce TVP Info. Wiemy, co oznacza komunikat

Po zmianach przeprowadzonych w mediach publicznych przez ministra kultury TVP Info na niemal dwa tygodnie przerwało nadawanie. Na antenę wróciło dopiero 29 grudnia i to w odmienionej wersji. Jest nowa ramówka, nowi prowadzący i przede wszystkim nowa jakość. Władze stacji zdecydowały się także na zmianę czołówki. Okazuje się, że ta, którą możemy oglądać od przeszło tygodnia, ma zaszyfrowaną wiadomość.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego prezes Kaczyński dzwonił do prezesa TVP o 3 w nocy? "Zaryzykowałem"

Ukryli to w czołówce TVP Info. "To taka drobna wiadomość"

Powrót TVP Info wzbudza duże zainteresowanie w sieci. Internauci są ciekawi, jak radzi sobie stacja pod ręką nowych władz. Niektórzy sprawdzają też, czy obietnica obiektywizmu została spełniona. Dzięki tym - niekiedy bardzo wnikliwym - analizom, zdarza się odkryć różne "smaczki". W ten sposób użytkownik X @MaksMotyka zauważył, że w czołówce TVP Info jest zaszyfrowana wiadomość.

Zastanawialiście się może kiedyś przez ostatnie dni, co mogą oznaczać te piknięcia w czołówce serwisu TVP Info? Okazuje się, że to taka drobna wiadomość w Morsie

- napisał na swoim profilu.

Do wpisu załączył także nagranie czołówki stacji, na którym słychać te charakterystyczne "piknięcia". Dodał do nich wytłumaczenie. W alfabecie Morse'a oznacza to po prostu TVP.

Jak będzie wyglądało nowe TVP Info? "Póki co będzie bardzo mało polityków"

Nowym szefem TVP Info został Paweł Moskalewicz. Wiadomo już, jak będzie wyglądała stacja - przynajmniej na początku - pod jego nadzorem. Według press.pl w ramówce znajdzie się miejsce na serwisy informacyjne i programy znane z regionalnych oddziałów TVP - "Telekurier" i "Dziennik regionów". Nadal emitowana będzie "Minęła 20" z Jarosławem Kulczyckim jako prowadzącym.

"Na antenę TVP Info na pewno nie wrócą emitowane wieczorem cykle satyryczne 'W tyle wizji' i 'W tyle wizji extra'. Z kolei Michał Rachoń przeniósł swoje poranne programy '#Jedziemy' i '#Jedziemy dalej' do Telewizji Republika, gdzie objął właśnie stanowisko dyrektora programowego" - podaje portal wirtualnemedia.pl. Zniknąć mają także takie programy jak "Salon dziennikarski", "W kontrze", "W otwarte karty" czy "Gdzie jest Pan Cogito", a także cykle: "Resortowe dzieci", "Fakty czy kłamstwa?" oraz "Śledczym okiem". Wiadomo, że zastąpią je nowe magazyny - ale nie podano jeszcze szczegółów.