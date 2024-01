27 razy włamał się do kościelnej skarbony. Grozi mu do 10 lat więzienia

W październiku zeszłego roku funkcjonariusze z Olesna zaczęli otrzymywać informacje o kradzieżach pieniędzy ze skarbony w jednym z kościołów. Tą sprawą zajęli się policjanci wydziału kryminalnego.

27 razy włamał się do kościelnej skarbonki. Grozi mu do 10 lat więzienia

Prowadzone czynności operacyjne doprowadziły do wytypowania, a w połowie grudnia do zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzieże pieniędzy. To 37-letni mieszkaniec powiatu oleskiego. Śledczy zajmujący się tą sprawą ustalili, że od września do połowy grudnia 27 razy włamał się do kościelnej skarbony. "Były to dobrowolne datki wiernych, często kwoty niewielkie, ale podarowane z potrzeby serca. Zebrane pieniądze pozwalały, chociażby przeprowadzać niezbędne remonty. Nie powstrzymało to jednak mieszkańca powiatu, by niemal 30 razy okradać przysłowiowy >>wdowi grosz<<" - podkreśla KPP Olesno.

Podejrzany 37-latek usłyszał 27 zarzutów kradzieży z włamaniem do kościelnej skarbony, do których się przyznał. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.