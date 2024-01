Mroźne masy powietrza w najbliższych dniach dotrą do Polski z północy Europy. Najzimniej będzie na północnym wschodzie kraju oraz na krańcach południowych. Spodziewane są również opady śniegu oraz marznącego deszczu.

Prognoza pogody. Silny mróz skuje całą Polskę

Jak zapowiedzieli synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w najbliższych dniach "spływ mroźnej masy powietrza spowoduje duże spadki temperatury". Już 4 stycznia meteorolodzy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem i marznącymi opadami. Najpoważniejsza sytuacja panuje na Warmii i Mazurach oraz w części Beskidów.

Trudne warunki meteorologiczne skutkują problemami w dostawie prądu. Około 2 tys. odbiorców w okolicach Słupska jest obecnie bez energii elektrycznej - przekazał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzisiaj pojawiały się problemy w kursowaniu pociągów. Utrudnienia powstały także na drogach, a największe mrozy i obfite opady śniegu dopiero przed nami.

Już 5 stycznia na północy oraz na południu kraju pojawią się słabe opady śniegu. Na południowym zachodzie spodziewamy się deszczu ze śniegiem, który będzie powodował gołoledź. Tego dnia zacznie też do Polski wkraczać mróz - na północnym wschodzie temperatura może wynieść już -7 st. C.

W centrum, na Lubelszczyźnie i Pomorzu termometry wskażą -1 st. C. Znacznie cieplej będzie na południu kraju. Tam temperatura sięgnie nawet 6 st. C. W wysokich partiach gór mogą występować zawieje i zamiecie śnieżne. Niebezpiecznie będzie również na drogach.

W sobotę (6 stycznia) opady śniegu pojawią się na północy oraz w centrum. Na południu spodziewany jest deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura spadnie tam do -5 st. C, na Pomorzu i w centrum spodziewane -1 st.C. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą do 7 st. C. W nocy z soboty na niedzielę spodziewany jak do tej pory największy spadek temperatury - na północnym wschodzie do -18 st.

W niedzielę (7 stycznia) pogodnie będzie jedynie na północnym wschodzie. Opady śniegu pojawią się na Pomorzu oraz na południu kraju - szczególnie na krańcach południowych Małopolski, Śląska i Podkarpacia. W ciągu dnia temperatura może spaść do - 4 st. w centrum i na południu kraju, do 1 st. nad morzem.

Noc z niedzieli na poniedziałek (8 stycznia) okaże się równie mroźna co poprzednia. Na północnym wschodzie synoptycy spodziewają się -21 st. C. W ciągu dnia termometry pokażą od -13 st. C na północnym wschodzie, do 0 st. C na północnym zachodzie. We wtorek w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. W ciągu dnia termometry wskażą od -10 st. C w rejonach podgórskich do -5 st. C. Nad morzem cieplej, do 2 st. C. W nocy temperatura znowu drastycznie spadnie. Na północnym wschodzie i na południu do nawet -20 st. C.

Prognoza pogody. Delikatne ocieplenie w połowie przyszłego tygodnia

Nieco cieplej zrobi się w środę (10 stycznia). Pogodnie będzie na południu i zachodzie kraju. "Na krańcach wschodnich lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura w dzień od -7 st. C na południowym wschodzie, około -1 st. C w centrum, do 3 st. C na północy. Wiatr słaby, zachodni" - przekazali synoptycy IMGW. Opady śniegu pojawią się również w czwartek (11 stycznia) na wschodzie i południowym zachodzie. Temperatura w dzień wyniesie od -4 st. C na południu do 3 st. C na północy.