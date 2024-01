Na profilu Andrzeja Dudy w serwisie X 4 stycznia chwilę po godzinie 18.00 pojawił się bardzo interesujący wpis. Mimo tego, że został bardzo szybko usunięty, nie umknął uwadze internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak o Kamińskim i Wąsiku: Będą więźniami politycznymi

Na profilu Andrzeja Dudy pojawił się wpis. Zniknął po niespełna minucie

"Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy 'mieć jaja'. Ona wie!" - czytamy we wpisie. Po niespełna minucie wpis zniknął z portalu. Prawdopodobnie prezydent (bądź osoba, która miała dostęp do jego konta) prowadził korespondencję, a jedna z wypowiedzi omyłkowo została upubliczniona.

"Jeżeli dotyczyłoby to marszałka Szymona Hołowni (jego żona jest pilotką), to można uznać, że ten wpis oddaje filozofię PiS w kwestii stosowania prawa przez polityków. Nie przepisy się liczą, tylko to o czym wspomina prezydent. I to, kto kogo ogra lub wykiwa" - skomentowała dziennikarka "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej również zaskoczyło stwierdzeniem

Przypomnijmy, równie zaskakujący wpis pojawił się w grudniu na oficjalnym koncie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na platformie X. Napisano wówczas "makao i po makale! Andrzej Duda może się nauczy, że jak się sika przy wietrznej pogodzie, to nie na nawietrzną".

Wpis pojawił się po komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym poinformowano o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. Wpis szybko zniknął z konta ministerstwa, a do sprawy odniosła się ministerka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

"Nie ma i nie będzie mojego przyzwolenia na mowę pełną pogardy. Dlatego żadne obraźliwe treści nie mogą pojawiać się na profilu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przepraszam za niestosowny wpis wymierzony w Prezydenta RP, zamieszczony przez wieloletniego pracownika ministerstwa" - przekazała ministerka. "Wnioski i konsekwencje zostaną wyciągnięte" - dodała.