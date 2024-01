Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego 4 stycznia uchyliła postanowienie o wygaśnięciu mandatu posła Macieja Wąsika. Do tej Izby zażalenie wysłał sam poseł z pominięciem Kancelarii Sejmu. Szymon Hołownia podkreślił, że odpowiedzi w tej sprawie oczekuje od Izby Pracy Sądu Najwyższego, do której on sam - w imieniu Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego - skierował zażalenie na decyzję o wygaśnięciu mandatów poselskich. Marszałek zaznaczył, że sprawa związana z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem jest dowodem na to, jak bardzo w Polsce potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości.

Hołownia podczas konferencji zwrócił uwagę, że chciał, aby sprawa została skierowana do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Jego zdaniem w odróżnieniu od Izby Kontroli Nadzwyczajnej nie jest krytykowana jako organ, który nie spełnia kryteriów niezależności m.in. przez TSUE. - Mamy do czynienia z sytuacją absolutnie bez precedensu (...). Wysłałem ich zażalenia na moją decyzję do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN, nie dlatego, że miałem taki kaprys, tylko dlatego, że wsparty opinią prawną, którą uzyskałem m.in. od Przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i zdaniem wielu innych prawników, to ta izba w sytuacji istnienia wątpliwości, dotyczących umocowania Izby Kontroli Nadzwyczajnej i spraw publicznych gwarantuje stronom tego postępowania, panom Wąsikowi i Kamińskiemu niewątpliwe i niewzruszalne zastosowanie ich praw - zwrócił uwagę Hołownia.



- Ja to robię w trosce o nich (Kamińskiego i Wąsika - red.), żeby ich sprawa została rozpoznana przez sąd, który nie budzi żadnych wątpliwości. Dałem temu wyraz w piśmie do prezesa Sądu Najwyższego. Do tych słów odniósł się w serwisie X Maciej Wąsik. "To już lepiej bocian troszczy się o żabę" - napisał.

Była premierka Beata Szydło stwierdziła natomiast, że "wyraźnie rozemocjonowany (przestraszony?) rotacyjny marszałek Hołownia na swojej konferencji zakwestionował orzeczenie Sądu Najwyższego". "To kolejny element akcji wprowadzania w Polsce chaosu przez koalicję 13 grudnia. Marszałek Sejmu, nawet gwiazda TVN, nie jest od komentowania orzeczeń sądów" - napisała w serwisie X.

Natomiast poseł PiS Waldemar Buda uznał, że "marszałek Szymon Hołownia polecił zanieść odwołanie posłów do Sądu Najwyższego nie jak wszyscy na biuro podawcze tylko do sekretariatu konkretnego wydziału. Dlaczego? 'Bo sprawa była bardzo ważna!'. Rozważmy wpisanie w regulaminie Sejmu, żeby marszałkiem mogła zostać osoba z wyższym wykształceniem" - czytamy w jego wpisie w serwisie X.

"W sumie Szymon Hołownia wybrał sobie sąd, w którym chciał, żeby rozstrzygnięto sprawę odwołania parlamentarzystów, chciał wybrać sobie skład (co sam przyznał), więc rozumiem, że napisał już orzeczenie. Obecny trójpodział władzy w pigułce. Żenada" - stwierdził poseł klubu PiS Michał Wójcik.

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz napisała z kolei, że "nie ma żadnego zamieszania wokół mandatów obu skazanych prawomocnym wyrokiem panów z PiS. Kamiński i Wąsik utracili prawo wybieralności i nie są już posłami. Bez względu na to ilu neosędziów będzie chciało ich uratować".

Natomiast Klaudia Jachira z KO stwierdziła, że: "Nie będzie sprawiedliwości, dopóki Wąsik i Kamiński nie trafią za kratki. Zapewnienie sobie przez pisowców bezkarności kosztowało Polskę utratę setek miliardów złotych z KPO".

Co dalej z mandatami poselskimi Wąsika i Kamińskiego?

Szymon Hołownia oświadczył, że decyzja o wygaszeniu mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego jest obowiązująca. Nie powinien on pełnić żadnych obowiązków poselskich, a jego legitymacja sejmowa nie będzie działała. Marszałek Sejmu dodał, że wciąż czeka na wyjaśnienia Sądu Najwyższego w sprawie Macieja Wąsika, gdyż status tego posła Prawa i Sprawiedliwości jest wciąż niejasny.