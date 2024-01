Onet: Fala odejść z kierownictwa policji. "To jeszcze chwilę potrwa"

Jak podaje Onet, w środę odbyło się pożegnanie zastępców komendanta głównego policji: nadinsp. Dariusza Augustyniaka i nadinsp. Pawła Dobrodzieja. Ten pierwszy został też odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. - Odchodząc po ponad 32 latach służby, czuję lekki niedosyt. To bardzo pozytywne odczucie, bo oznacza, że odchodzę bez żalu, odchodzę spełniony i przekonany, że wniosłem pozytywny wkład w rozwój naszej formacji, o której będę myśleć i mówić wyłącznie dobrze - podkreślił.

Również Paweł Dobrodziej w policji pracował ponad 30 lat. - Policja to bardzo piękny i jednocześnie bardzo trudny i wymagający zawód. To jest dla mnie, dla wszystkich tu obecnych bardzo ważne i znaczące, że dziś pokazujemy całej formacji, że jako policjanci mamy do siebie ogromny szacunek - zaznaczył.

Odeszli z policji. Wcześniej do ich pracy były zastrzeżenia

Onet informuje, że tego samego dnia odszedł też nadinsp. Dariusz Zięba, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA". "Jego odejścia domagała się część jego podwładnych, zarzucając mu m.in. nadużywanie stanowiska, pozbywanie się doświadczonych fachowców, najwyższe od lat braki kadrowe, kompromitowanie jednostki, obniżanie jej wartości bojowej, nierówne traktowanie podwładnych" - podkreśla portal. Nadinsp. Zięba dementował te oskarżenia.

Ze służby odszedł też dyrektor Biura Kontroli KGP insp. Dariusz Szuba. Według Onetu, który powoływał się na jego podwładnych, miał on nękać, poniżać, zastraszać i tuszować afery. Zarzuty te badała komisja, jednak ówczesny szef policji Jarosław Szymczyk uznał, że do nieprawidłowości nie doszło, a sprawą ostatecznie zajęła się prokuratura.

Odeszła też dyrektorka Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Paulina Filipowiak.

Kiedy nowi szefowie? "To jeszcze chwilę potrwa"

Onet zapytał rzeczniczki KGP o to, kiedy na tych stanowiskach pojawią się nowe osoby. - Pan komendant cały czas przeprowadza rozmowy kadrowe, te procedury trwają, ale doba ma tylko 24 godz. Pamiętajmy, że standardowo w kierownictwie policji jest komendant i trzech zastępców, a w tej chwili zastępca jest jeden, więc jeszcze intensywniej muszą pracować - powiedziała mł. insp. Katarzyna Nowak.

- To jeszcze chwilę potrwa, ale na pewno będzie to najbliższym czasie. Panu komendantowi też zależy na tym, by ten proces doboru kadr zakończył się jak najszybciej, by ruszyć do normalnej pracy. Warto jednak nie spieszyć się z tym, przeprowadzić więcej rozmów i dokonać dobrych decyzji, z uwagi na ich rangę i oczekiwania samych policjantów, którzy chcieliby dobrych i kompetentnych przełożonych - dodała rzeczniczka KGP.