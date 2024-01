W szkole podstawowej z sufitu oderwał się tynk. Są ranni uczniowie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek (4 stycznia) w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Brzozowej 24 w Tychach (woj. śląskie). Niespodziewanie z sufitu w jednej z sal lekcyjnych oderwał się tynk i spadł prosto na dzieci, które uczestniczyły w zajęciach. Są ranni.

Tynk spadł na dzieci w szkole podstawowej w Tychach. Na miejscu prokurator

Do incydentu doszło około godz. 10.00 podczas zajęć szkolnych. Wówczas z sufitu odpadło około 1,5 m/2 tynku - wynika z ustaleń portalu 112tychy.pl. Tynk miał spaść na trójkę uczniów w wieku ośmiu lat. Jedno z dzieci trafiło do szpitala w Katowicach, natomiast dwoje pozostałych nie wymagało hospitalizacji i wróciło do domu.

Na miejscu zdarzenia interweniowali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tychach, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach oraz zastępy strażaków z komendy miejskiej w Tychach. Czynności na miejscu zdarzenia prowadził również prokurator, który przeprowadził czynności mające na celu wyjaśnienie, dlaczego doszło do zerwania się tynku.

Tychy. Dlaczego tynk spadł na dzieci? Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia

Jak wynika z ustaleń portalu tychy.naszemiasto.pl, przybyli na miejsce policjanci zabezpieczyli teren, w którym tynk spadł na dzieci. Nie było jednak konieczności ewakuacji uczniów z pozostałych sal lekcyjnych. - Dalsze działania polegają na sporządzeniu oględzin z miejsca zdarzenia i sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji - przekazała p.o. mł. asp. Paulina Kęsek, oficerka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Tychach.