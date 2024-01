Szymon Hołownia w czwartek (4 stycznia) podczas konferencji prasowej odniósł się do sprawy wygaszenia mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Tym samym wyjaśnił, jak działa prawo w Polsce.

Szymon Hołownia wyjaśnia prawo w Polsce. Sposób na babcię i spadek

- Ta degrengolada (reforma sądownictwa poprzedniej władzy - red.) doprowadziła do tego, że Polak, który idzie do sądu i chce stwierdzić, czy otrzymał spadek po babci, może dowiedzieć się z jednego orzeczenia, że dostał spadek po babci, z drugiego, że babcia otrzymała spadek po nim, z trzeciego, że to on jest babcią, a z czwartego, że jest jednak wnukiem - stwierdził Hołownia i przeprosił za "trywialne porównanie".

- Do tego doprowadziło to ich majstrowanie przy systemie wymiaru sprawiedliwości prawne. My go naprawimy. My sobie też z tą sytuacją poradzimy. Będziemy się ściśle trzymać prawa - powiedział. - To ważny dzień, zobaczyliśmy, że król jest nagi. Zobaczyliśmy, do czego został doprowadzony polski wymiar sprawiedliwości - dodał.

Marszałek Sejmu odniósł się do decyzji SN. "Sprawa powinna być prosta jak drut"

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła decyzję marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu Macieja Wąsika. Poseł PiS i były sekretarz stanu MSWiA został skazany prawomocnym wyrokiem sądu okręgowego na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową.

- Nie wiem, na jakiej podstawie Izba postanowiła usunąć moje postanowienie. Skierowałem korespondencję i oczekuję na odpowiedź z Izby Pracy Sądu Najwyższego. Chciałbym, aby to ona zajęła stanowisko w tej sprawie. Jeżeli dowiem się, że jej prezes czuje się niewłaściwym adresatem, chcę o tym wiedzieć - mówił Szymon Hołownia podczas konferencji. Jak dodał, nie podejmie działań, dopóki nie uzyska "jasnej i kompletnej wiedzy z Sądu Najwyższego co do aktualnego statusu Macieja Wąsika".

Marszałek Sejmu ocenił także, że w sprawie Kamińskiego i Wąsika mogą zapaść kolejne sprzeczne orzeczenia. - Niestety wyobrażam sobie, że tych orzeczeń może być cztery. Znajdziemy się w sytuacji, w której dwa różne składy wydadzą jeden rodzaj orzeczenia, a drugie wydadzą inny rodzaj orzeczenia, bo mamy sprawy dwie. Wszystko jest możliwe w tym bałaganie, który został wykreowany przez tych, którzy popsuli polskie sądownictwo - mówił Hołownia.

- Sprawa powinna być prosta jak drut. Jest prawomocny wyrok skazujący, jest ustawa, marszałek podpisuje papiery, Sąd Najwyższy stwierdza, że papiery były w porządku lub nie w porządku. Ale nie ocenia, czy oni popełnili przestępstwo, czy nie, bo to już zostało stwierdzone przez niezawisły sąd - zauważył marszałek Sejmu. - Sąd Najwyższy ma tylko sprawdzić, czy papiery się zgadzają - dodał.