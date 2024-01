Ministerstwo Zdrowia złożyło w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Radosława Sierpińskiego, byłego prezesa Agencji Badań Medycznych (ABM) - wynika z doniesień dziennikarzy Radia ZET. Sprawa dotyczyć ma rzetelności konkursu na wybór prezesa ABM przeprowadzonego w maju 2021 roku przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Ministerstwo Zdrowia składa zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o prezesa ABM powołanego przez Łukasza Szumowskiego

Na możliwą nieprawidłowość w tej sprawie zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy wskazywali w raporcie wątpliwości względem dokumentu, który miał poświadczać trzyletnie doświadczenie Sierpińskiego na stanowisku kierowniczym. Stanowiło ono obligatoryjny warunek uczestnictwa w konkursie na stanowisko prezesa ABM. Zawiadomienie złożone do prokuratury przez resort zdrowia dotyczyć ma właśnie podejrzenia posłużenia się dokumentem poświadczającym nieprawdę. "NIK zauważa, że w świetle powyższych ustaleń nie można jednoznacznie potwierdzić faktycznego zatrudnienia w danej firmie, a tym samym spełnienia przez kandydata obligatoryjnego warunku posiadania trzyletniego doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi" - zauważali kontrolerzy w raporcie ujawnionym przez Radio ZET.

Radosław Sierpiński został wyznaczony na pełniącego obowiązki prezesa ABM w grudniu 2019 roku. Decyzję tę podjął ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowski. Odwołany prezes ABM sprawował wcześniej funkcję doradcy w gabinecie Szumowskiego. Sierpiński pełnił obowiązki do czerwca 2021 roku, a następnie wygrał konkurs ogłoszony przez Adama Niedzielskiego. Nieoficjalne informacje uzyskane przez reporterów Radia ZET wskazują, że dokument, którym posłużył się Sierpiński, miał zostać wystawiony przez firmę, której wspólnikiem była żona Łukasza Szumowskiego.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Damian Kuraś potwierdził wcześniejsze doniesienia reporterów. - Pan Sierpiński, ubiegając się o stanowisko prezesa agencji, musiał wykazać, że posiada trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi. To był niezbędny wymóg, żeby ubiegać się o ten urząd. W wyniku kontroli Najwyższej Izby kontroli powstała wątpliwość, czy przedłożony w postępowaniu konkursowym dokument nie poświadcza nieprawdy. Doszło do postępowania wyjaśniającego w Ministerstwie Zdrowia, które wykazało, że dokument budzi bardzo poważne wątpliwości - cytuje rzecznika portal "Business Insider", powołując się na Polską Agencję Prasową.

Prezes ABM został odwołany ze stanowiska przed końcem roku. "Nigdy go nie zastaliśmy"

Jak informowaliśmy na Gazeta.pl, Radosław Sierpiński został odwołany z funkcji przed końcem ubiegłego roku. Doniesienia te skomentowali wówczas w mediach społecznościowych posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński. "Agencja Badań Medycznych to mały NCBR Szumowskiego. Przepompownia finansowana z naszej składki zdrowotnej. W badaniach klinicznych były minister zdrowia czuł się jak ryba w wodzie. Jego rodzinne spółki to pożeracze dotacji. ABM konsumuje pieniądze pacjentów. Tylko w tym roku jej budżet to 600 milionów, z czego z odpisu z NFZ przekazano 404 miliony! Jednym z pierwszych beneficjentów po powstaniu ABM miała być spółka wnuczka firmy Szumowskich" - komentował odwołanie szefa ABM Michał Szczerba.

"Zarabiał 47 tys. miesięcznie! Nigdy go nie zastaliśmy podczas kontroli poselskich z Michałem Szczerbą w agencji" - pisał w mediach społecznościowych Dariusz Joński. "Okazało się, że Radosław Sierpiński dostał zgodę ministrów zdrowia na podjęcie dodatkowej działalności zawodowej w 10 innych podmiotach, w tym także w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa niezwiązanych z systemem ochrony zdrowia" - dodawał polityk.