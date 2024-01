Mężczyzna uzbrojony w pistolet na kulki napadł na stację paliw. Łup zaskakuje

W sylwestra około godziny 20:30 mieszkaniec Ostródy (woj. warmińsko-mazurskie) napadł na pracowników stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta. Uzbrojony w rewolwer na gumowe kule mężczyzna po wtargnięciu do pomieszczenia oddał strzał w kierunku lady. Następnie groził pracownikom stacji oraz jednemu z klientów.

Ostróda. Mężczyzna uzbrojony w pistolet na kulki napadł na stację paliw

Ostródzka policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać, jak sprawca po przepłoszeniu pracowników stacji usiłuje zabrać z kasy gotówkę. Mężczyzna nie był jednak w stanie poradzić sobie z urządzeniami zabezpieczającymi, dlatego ostatecznie opuścił stację paliw z pluszowym misiem.

Pracownicy, którzy zdołali wydostać się na zewnątrz przejściem służbowym, powiadomili służby ratunkowe. Co ciekawe, w tej samej chwili na stacji pojawili się funkcjonariusze, którzy przyjechali zatankować radiowóz.

"Policjanci przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa podjęli interwencję wobec napastnika. Dokonali jego obezwładnienia i zabezpieczyli przedmiotowy rewolwer. Okazał się on rewolwerem miotającym kule gumowe przy wykorzystaniu zasilania nabojem CO2. Funkcjonariusze odzyskali również skradzione mienie" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie w oficjalnym komunikacie. Zatrzymany 41-latek w chwili popełnienia przestępstwa był nietrzeźwy. Badanie wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie.

Podejrzany usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet 20 lat więzienia

W poniedziałek (1 stycznia) mieszkaniec Ostródy usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zmuszania osoby do określonego zachowania. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego za to przestępstwo grozi od trzech do nawet 20 lat pozbawienia wolności. Po przedstawieniu zarzutów policjanci wraz z prokuratorem wystosowali wobec podejrzanego wniosek o środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.