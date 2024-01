Jan-Krzysztof Duda 26 grudnia grał z Denisem Chismatullinem w pierwszej rundzie mistrzostw świata w szachach szybkich, które odbywały się w Uzbekistanie. Przed pojedynkiem Rosjanin chciał podać rękę Polakowi, ale Duda nie odwzajemnił jego gestu. - Kiedy Janek szedł rozegrać partię z Denisem Chismatullinem, postanowiliśmy wspólnie, że nie poda ręki komuś, kto otwarcie popiera inwazję Rosji w Ukrainie - wyjaśnił trener polskiego szachisty. Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) wydała komunikat w tej sprawie.

FIDE nie nałoży sankcji na Jana-Krzysztofa Dudę. "Uścisk dłoni nie jest obowiązkowy"

Portal sportrbc.ru opublikował 3 stycznia komentarz FIDE w sprawie incydentu z udziałem Jana-Krzysztofa Dudy. "Uścisk dłoni nie jest uważany za obowiązkowy dla szachistów, a odmowa jego wykonania nie pociąga za sobą automatycznie żadnych sankcji" - przekazała federacja.

FIDE podkreśliła, że choć na szachistów w opisanej sytuacji nie nakłada się automatycznie żadnych sankcji, komisja etyki może ukarać zawodnika, który nie podał ręki rywalowi. Aby do tego doszło, zawodnik, któremu nie podano ręki, musi złożyć do komisji wniosek w sprawie wyciągnięcia konsekwencji wobec rywala. "W przypadku Dudy i Chismatullina takiego wniosku nie złożono" - poinformowała FIDE.

Jan-Krzysztof Duda nie podał ręki Rosjaninowi, bo "autentycznie przeżywa to, co się dzieje w Ukrainie"

Arcymistrz Kamil Mitoń, trener Jana-Krzysztofa Dudy, wyjaśnił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", dlaczego Polak nie przywitał się z Rosjaninem przed partią. - Uznaliśmy, że Janek nie poda ręki Rosjaninowi bez względu na konsekwencje. Nawet, gdyby go mieli zdyskwalifikować. Byliśmy gotowi na każdą ewentualność. Janek autentycznie przeżywa to, co się dzieje w Ukrainie, wspiera młodego szachistę z Ukrainy, który mieszka w Polsce - powiedział. Mitoń dodał, że na podobny gest zdecydowała się ukraińska szachistka, która również brała udział w turnieju rozgrywanym w Uzbekistanie.

- To samo zrobiła Ukrainka Anna Muzyczuk, która grała ostatnią partię ze zwyciężczynią turnieju szachów błyskawicznych Rosjanką Walentiną Guniną. Tak jak mówiłem: ta wojna jest czymś wyjątkowo trudnym dla szachistów. Nawet sami Ukraińcy nie wypracowali wspólnego stanowiska, jak zachowywać się wobec rywali z Rosji podczas zawodów - zauważył Kamil Mitoń.