Odpalili fajerwerki w pobliżu schroniska dla zwierząt. "Baliśmy się, że sunia zabije się o budę"

Do zdarzenia doszło w sobotę 30 grudnia 2023 roku w nocy w Tarnobrzegu (województwo podkarpackie). Na dzień przed sylwestrem nieznany sprawca odpalił petardy w pobliżu "Schroniska u Machowiaków". Mimo obecności pracowników wśród zakwaterowanych tam zwierząt wybuchła panika.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów

Odpalili fajerwerki obok schroniska. "Bałyśmy się, że sunia zabije się o budę"

Sprawę podopiecznych schroniska poszkodowanych przez nieodpowiedzialne odpalanie fajerwerków nagłośnił Polsat News. - Mamy naprawdę zwierzęta chore, z nowotworami, z chorobami serca. Zrobienie tego w okolicy schroniska jest najwyższym rodzajem okrucieństwa i bezmyślności - mówiła w rozmowie z dziennikarzami prezeska Tarnobrzeskiego Stowarzyszenia "Chrońmy Zwierzęta" Izabela Płudowska.

Jak się okazuje, w ośrodku przebywają również psy z problemami behawioralnymi, które najdotkliwiej odczuwają konsekwencje zabawy sylwestrowej. - Mamy psa chorego psychicznie, który bardzo emocjonalnie odbiera takie wybuchy. On musi mieć ciszę i spokój. Jeśli coś takiego się dzieje, to on wariuje, szaleje, nie wie, co ma ze sobą zrobić. Mamy sunię bardzo lękliwą, która tak się boi, że bałyśmy się, że się zabije o budę - relacjonowała jedna z pracownic "Schroniska u Machowiaków".

Tarnobrzeg. Kamery nie objęły sprawców, którzy odpalili petardy

Sprawcy przedwczesnych wystrzałów pod schroniskiem najprawdopodobniej nie zostaną ukarani z powodu braku materiału dowodowego. Na nieszczęście zwierząt miejsca, w którym wystrzelono petardy, nie obejmują zainstalowane w pobliżu kamery monitoringu. Na portalu zrzutka.pl została założona zbiórka, której celem jest pomoc schronisku w opłaceniu wydatków związanych z feralnym zdarzeniem.