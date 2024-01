Bojkot IKEA - tym żyje chwilowo internet. Część komentariatu z sercem po prawej stronie zapowiada, że skoro IKEA nie chce się reklamować w TV Republika, to niech się szykuje na bojkot konsumencki, jakiego świat jeszcze nie widział. No dobrze, ale jak się do tego zabrać? Służę kilkoma przydatnymi wskazówkami - pisze Agata Kalińska, szefowa działu Nowe Trendy w Gazeta.pl.

