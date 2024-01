Kolejny skandal w TV Republika. Marek Jakubiak porównał imigrantów do "niepotrzebnych odpadów"

W ostatnich dniach na antenie TV Republika miało miejsce kilka skandalicznych wypowiedzi dotyczących migrantów. W sylwestra Jan Pietrzak mówił o "barakach zbudowanych przez Niemców", w środę (3 stycznia) Marek Król wspomniał natomiast o "tatuowaniu numerów". Do skandalicznych wypowiedzi dołączył Marek Jakubiak, poseł Koła Poselskiego Kukiz'15.

Skandaliczne słowa Marka Jakubiaka o imigrantach: Tak jak do nas przywozili tiry niepotrzebnych odpadów...

- Przyjmiemy kilkaset tysięcy, ale to będzie zawsze mało - twierdził Jakubiak na antenie TV Republika. - Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przywozili tiry niepotrzebnych u siebie odpadów, tak brzydko porównując... - kontynuował polityk. - No to może faktycznie zostawmy te brzydkie porównania - wtrącił prowadzący program Michał Rachoń.

Do sprawy w komentarzu pod wpisem odniósł się sam Jakubiak. "Szkoda, że wyciął Pan tak wcześnie po tej wypowiedzi, sprostowałem dla jasności sprawę. Tak więc proszę nie konfabulować" - napisał na X, a następnie udostępnił kolejny fragment wywiadu.

- Prawda jest taka, że problem istnieje. To, że Jan Pietrzak go w sposób taki sobie artystyczny, dosadny określił, to nie jest żadne przestępstwo, bo on w sumie ma pytanie, na które trzeba odpowiedzieć - twierdził w nim.

Skandaliczne wypowiedzi w TV Republika

Przypomnijmy, że w sylwestra gościem TV Republika był Jan Pietrzak. - Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam przez Niemców - padło z ust publicysty. Trzy dni później na antenie stacji pojawił się Marek Król, który uznał natomiast, że osobom, które przyjechały do Polski, a nie chcą w niej pozostać "należy założyć czipy, tak jak się pieskom zakłada". - A tańszy (sposób - red.) to numery na lewej ręce wytatuować, wtedy łatwo się ich znajdzie - twierdził.