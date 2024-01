27 maja około godz. 3:50 16-letni Krzysztof Dymiński wyszedł ze swojego domu w miejscowości Pogroszew Kolonia pod Ożarowem Mazowieckim (woj. mazowieckie) i wsiadł w autobus do Warszawy. Ostatni raz widziany był na Dworcu Gdańskim. Więcej na temat tego zaginięcia przeczytacie TUTAJ. Od tamtej pory ślad po nim zaginął. Rodzina 16-latka nie ustaje w poszukiwaniach i nagłaśnianiu sprawy.

Rodzice Krzysztofa Dymińskiego mają teorię. "To się stało z dnia na dzień"

W niedawnej rozmowie z dziennikarką Wirtualnej Polski rodzice Krzysztofa zdradzili, jak wyglądały ich relacje. - Nie mieliśmy nigdy problemów z Krzyśkiem (...). Patrząc na jego obecność cyfrową, nic nie wskazywało na to, że próbował nawiązywać jakieś dziwne kontakty. Nie wiemy, co w tym zakresie ustaliła policja - przekazał ojciec chłopaka. - Dla nas najbardziej istotny jest ten element młodzieńczej miłości, zauroczenia. (...) Krzysiek był bardzo zakochany. Ostatnie spotkanie z dziewczyną w piątek i potem wyjście z domu z samego rana w sobotę bardzo się ze sobą wiążą - dodał.

Jednocześnie bliscy nastolatka mają żal do policji, która kilka dni po zgłoszeniu zaginięcia, stwierdziła, że on na 95 proc. utonął. - Codziennie zastanawiam się, jakim prawem policja zadecydowała, że mój syn utonął. Skoro nie ma nagrania pokazującego, co się dokładnie stało na moście, dlaczego postawiono na ten czarny scenariusz. Dla mnie proporcje powinny być 50/50. Mogło się wydarzyć wszystko. Krzysiek nadal jest na liście obecności w liceum, w klasie, do której zdał, jest obywatelem tego kraju, a policja tak jakby nam go wygumkowała - mówiła pani Agnieszka w Onecie.

Krzysztof Dymiński widziany był w Poznaniu? Rodzice zaginionego: Nie możemy jednoznacznie stwierdzić

W grudniu niedługo przed świętami Bożego Narodzenia pojawiły się informacje, że osoba podobna do Krzysztofa Dymińskiego była widziana w Poznaniu przy ul. Pułaskiego. Niestety w tym miejscu nie ma akurat monitoringu. W związku z tym bliscy zaginionego zwrócili się z apelem do kierowców, którzy posiadają rejestratory samochodowe. Nagranie z takiej kamery mogłoby pomóc sprawdzić, czy to faktycznie był nastolatek.

- Na pewno nie mamy potwierdzenia, że osoba, która była wskazana w Poznaniu, to Krzysztof. Tej osoby nie udało nam się ani zidentyfikować, ani zatrzymać. Wskazaliśmy monitoring, który jest do zabezpieczenia przez policję. Komenda stołeczna się tym zajmuje, będzie to weryfikowała. Możemy jedynie wskazać punkty, miejsca, ale zabezpieczenie nagrań z monitoringu to już zadanie policji - przekazał tata nastolatka. Dodał także, że w tym rejonie często widywany jest Ukrainiec, który jest bardzo podobny do ich syna. - Nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że i tym razem to był Ukrainiec, a nie nasz syn. Tego nie wiemy - podkreśliła Agnieszka Dymińska w rozmowie z WP.