Skandaliczne słowa Marka Króla o imigrantach. Jest komentarz Muzeum Auschwitz

W środę (3 grudnia) Muzeum Auschwitz opublikowało w serwisie X krótką informację na temat tatuowania więźniów w obozie koncentracyjnym, a także przypomniało swój wpis z początku w roku, w którym zwracało uwagę, "do czego prowadzą idee nienawiści i pogardy wobec innego człowieka". Mimo że instytucja nie odniosła się w sposób bezpośredni do wypowiedzi Marka Króla, internauci nie mieli wątpliwości, że do niej nawiązuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Kaczyński obraził dziennikarzy na konferencji. "Państwo mają płacone, żeby tego bronić"

Muzeum Auschwitz komentuje słowa Marka Króla. Publicysta zaproponował czipy i numery dla imigrantów

"Auschwitz był jedynym niemieckim obozem, w którym więźniom tatuowano numery. Jesienią 1941 r. znakowano w ten sposób sowieckich jeńców, od marca 1942 r. Żydów oraz Polaków przenoszonych z Auschwitz do Birkenau, a od początku 1943 r. pozostałych więźniów" - czytamy we wpisie.

Pod tweetem umieszczono także link, pod którym kryje się muzealny słownik pojęć, otwarty na definicji "tatuowanie numerów". Możemy się z niego dowiedzieć m.in., że początkowo numer tatuowano na lewej piersi jeńca, a charakterystyczne oznaczenia wykonywane na przedramieniu lewej ręki pojawiły się wiosną 1942 r. Muzeum udostępniło także swój wpis z 1 stycznia. "Instrumentalizacja losów ludzi, którzy ginęli w niemieckich obozach, w nikczemnej retoryce antymigracyjnej to haniebny i zatrważający przejaw moralnego oraz intelektualnego zepsucia" - pisała wówczas instytucja, zapewne w ramach komentarza do słów Jana Pietrzaka wypowiedzianych na antenie TV Republika w sylwestra.

"To jest straszne. To jest tak tragiczna historia, a teraz komukolwiek przychodzi do głowy, by w ten sam sposób w XXI wieku kogokolwiek znakować i to jeszcze w naszym kraju tak bardzo dotkniętym tragedią", "Nieakceptowalne i haniebne wypowiedzi na TEJ ZIEMI, przesiąkniętej krwią milionów ofiar nazizmu", "TV Republika, to do was. Przekroczyliście granice i powinniście trafić na śmietnik medialny" - to tylko niektóre z komentarzy pod wpisem muzeum.

Były redaktor naczelny "Wprost" Marek Król w ramach dyskusji nad unijnym paktem migracyjnym stwierdził w środę na antenie TV Republika, że "pomysł z relokacją jest typowo nazistowskim pomysłem". Jakby tego było mało, zapytany o to, co zrobić z ludźmi, którzy przyjechali do Polski, a nie chcą w niej pozostać, zasugerował założenie im czipów lub wytatuowanie numerów. - Najprostszy sposób, to należy założyć im czipy tak, jak się pieskom zakłada. A tańszy jest, oczywiście, numery na lewej ręce wytatuować, wtedy łatwo się ich znajdzie - powiedział.

Jan Pietrzak o "barakach dla imigrantów". Muzeum Auschwitz: Przejaw moralnego oraz intelektualnego zepsucia

To nie pierwsza taka sytuacja w przeciągu ostatnich dni. Jak pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów, w niedzielę (31 grudnia 2023 r.) gościem TV Republika był Jan Pietrzak. - Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince. Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam przez Niemców - padło z ust publicysty.

Jego postawą zainteresował się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich, a sprawa trafiła do prokuratury. "Instrumentalizacja losów ludzi, którzy ginęli w niemieckich obozach, w nikczemnej retoryce antymigracyjnej to haniebny i zatrważający przejaw moralnego oraz intelektualnego zepsucia" - skomentowało Muzeum Auschwitz.