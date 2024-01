Syn Magdaleny Filiks popełnił samobójstwo w lutym 2023 roku, po tym, jak niespełna dwa miesiące wcześniej Radio Szczecin opublikowało informację, pozwalającą go jednoznacznie zidentyfikować jako ofiarę pedofila. Ujawnienie tej informacji miało jasny cel polityczny - uderzyć w Platformę Obywatelską, a doprowadziło do samobójstwa dziecka. Od tego czasu trwa śledztwo dotyczące śmierci chłopca. Posłanka Platformy Obywatelskiej poinformowała, że dotąd nie ujawniała szczegółów postępowania z uwagi na dobro swoich córek. Teraz jednak opisała działania służb badających tę sprawę. "Zrobiliście z mojego życia horror, którego nie przeżyłby nikt. Dzień za dniem. Bez żadnej przerwy masakrowaliście nas zastraszaniem systemowym i szantażem" - oświadczyła.

Śledztwo ws. śmierci syna posłanki PO. Magdalena Filiks: To jest życie w traumie, w codziennym lęku

3 stycznia "Fakty" TVN wyemitowały materiał poświęcony sprawie syna Magdaleny Filiks. Posłanka PO powiedziała, jaki wpływ na jej rodzinę ma przebieg śledztwa. - To jest naprawdę życie w traumie, w codziennym lęku, co zrobią jeszcze moim córkom, co o nas napiszą. Są takie dni, że to się wydawało po prostu nie do udźwignięcia. Te publikacje, te szantaże powodowały, że nie mogłyśmy funkcjonować. Był taki okres, że musiałam wywozić dziewczynki z Polski, bo te paski w TVP, artykuły o nas, powodowały, że nie były w stanie przez wiele dni wstać, ubrać się, wyjść z domu, bo się po prostu bały - powiedziała Magdalena Filiks.

Posłanka PO poinformowała, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia jedna z jej córek została wezwana na przesłuchanie do prokuratury w Szczecinie. Śledczy mieli ją pytać, czy dokonała kiedyś aborcji, a także czy ktoś ją do tego namawiał. - Ona wyszła z tej prokuratury i wymiotowała z nerwów - przekazała Filiks.

Magdalena Filiks: Dane ze śledztwa publikują fejkowe konta współpracujące z prokuraturą Ziobry

Magdalena Filiks 2 stycznia opublikowała na portalu X przebieg śledztwa. "Jestem w tym postępowaniu stroną poszkodowaną. Niestety, na wielokrotne wnioski mojego pełnomocnika nie otrzymałam wglądu do akt tej sprawy. Choć wgląd otrzymały pisowskie media i pisowscy aparatczycy - zastraszając mnie publicznie" - napisała posłanka Filiks.

Posłanka PO twierdzi, że "dane ze śledztwa regularnie publikują fejkowe konta współpracujące z prokuraturą Ziobry". "Czytają sobie chłopaki moje akta rozwodowe sprzed pięciu lat i zadaj mi co tydzień pytania, które mają mnie zastraszyć" - przekazała.

Posłanka PO skrytykowała też działania policji, która miała "wysyłać wytatuowanych osiłków po cywilu" pod jej dom. "Bez okazania dokumentów zastraszają moją matkę, mnie i moich przyjaciół" - dodała Filiks.