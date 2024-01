Tragedia w Częstochowie. 80-latek śmiertelnie potrącił dwie kobiety

Do tragedii doszło o godz. 17.20 na ul. Legionów. "Wstępne ustalenia wskazują, że 80-letni kierowca audi Q7 nie ustąpił pierwszeństwa i potrącił piesze przechodzące przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych. Niestety mimo podjętych czynności ratunkowych, życia 33-latki i 45-latki nie udało się uratować" - podała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

REKLAMA

Zobacz wideo Potrącenie kobiety na przejściu. Policja publikuje nagranie ku przestrodze

To drugi wypadek, do którego doszło w mieście tego dnia. Godzinę wcześniej 25-letni kierowca potrącił na przejściu 81-letniego mężczyznę. Pieszy trafił do szpitala.

Policja. Apel o ostrożność

"Uważajcie na drogach! Zachowajcie szczególną ostrożność na przejściach dla pieszych! W zimie szybko zapada zmrok. Często śliska nawierzchnia wydłuża drogę hamowania, a panujące warunki utrudniają widoczność" - czytamy w komunikacie śląskich funkcjonariuszy.

"Kierowcy pamiętajcie, że pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego i w zderzeniu z pędzącym samochodem prawie zawsze znajdzie się w tragicznym położeniu. Dlatego, szczególnie w miejscu wzmożonego ruchu pieszych, noga z gazu!" - apelują policjanci.

Przypominają też pieszym, że "kierowcy mogą ich nie widzieć lub nie zdążyć wyhamować". "Zawsze kierujcie się zasadą ograniczonego zaufania i noście odblaski. Przed wejściem na jezdnię upewnijcie się, że wszyscy kierujący Was dostrzegli i możecie bezpiecznie pokonać drogę" - podsumowują.