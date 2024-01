Skandaliczne słowa Marka Króla w TV Republika. "Przekonania i pragnienia kanalii" [KOMENTARZE]

Marek Król, były redaktor naczelny tygodnika "Wprost", w środę (3 stycznia) gościł w programie "Republika po południu" na antenie TV Republika. Tematem był unijny pakt migracyjny. Przewiduje on, że rocznie do unijnych krajów będzie relokowanych 30 tysięcy migrantów. - Co my mamy z tymi ludźmi właściwie zrobić? Bo oni nie chcą tu być. Przecież ich nie zamkniemy w mieszkaniach pod klucz - pytał prowadzący. - Najprostszy sposób, to należy założyć im czipy tak, jak się pieskom zakłada. A tańszy jest, oczywiście, numery na lewej ręce wytatuować, wtedy łatwo się ich znajdzie - odparł publicysta. Król ocenił również pomysł relokacji jako "typowo nazistowski".

Skandaliczne słowa Marka Króla na antenie TV Republika. "Świąteczny, chrześcijański przekaz"

Nagranie z programu szybko obiegło media społecznościowe oraz spotkało się z licznymi krytycznymi głosami ze strony internautów. Przeciwko wypowiedzi Króla protestowali również politycy i dziennikarze. "To nie jest przejęzyczenie, to nie jest satyra. To przekonania i pragnienia kanalii, które dzięki ściekowi telewizyjnemu TV Republika mają forum do głoszenia swoich obrzydliwych poglądów. Tu niejaki Marek Król, komunistyczne popychadło, członek zarządu Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, przytulony następnie, jak wielu innych komuchów, przez PiS. Prawdziwa twarz tej partii" - pisał na platformie X (Twitter) Sebastian Lorenc, polityk Koalicji Obywatelskiej i wiceprezydent Wrocławia.

Marek Król pracował w zarządzie wojewódzkim Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Poznaniu między 1979 a 1984 rokiem. Do 1990 roku był również związany z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Na komunistyczną przeszłość publicysty zwrócił uwagę Janusz Schwertner, redaktor naczelny portalu Goniec.pl. "Świąteczny, chrześcijański przekaz w TV Republika, odcinek 2. Obrzydliwe to jest coraz bardziej. I te obrzydliwe słowa wypowiada były sekretarz KC PZPR" - napisał dziennikarz.

Klaudia Jachira, posłanka wybrana z ramienia Koalicji Obywatelskiej, zapowiedziała w mediach społecznościowych złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 256 Kodeku karnego, w którym mowa o propagowaniu faszyzmu lub nawoływaniu do nienawiści. "Kolejna faszystowska wypowiedź na antenie TV Republika nawiązująca do zbrodni ludobójstwa. To nie ma prawa się powtórzyć, dlatego nie możemy być obojętni" - napisała polityczka w mediach społecznościowych. "Auschwitz nie spadło z nieba" - dodała.

Michał Rachoń odcina się od wypowiedzi Marka Króla. "TV Republika jest domem wolności słowa"

Wypowiedź Króla negatywnie skomentował również Michał Rachoń, dyrektor programowy TV Republika. "Europejska polityka imigracyjna jest groźna dla Polski i dla samej Europy. Jednak nie uzasadnia to dehumanizacji ludzi nielegalnie przekraczających granice UE. TV Republika jest domem wolności słowa, ale także miejscem szacunku dla każdej istoty ludzkiej od jej poczęcia aż do naturalnej śmierci, niezależnie od jej sytuacji prawnej czy okoliczności życiowych. Głęboko nie zgadzamy się z wypowiedzią red. Marka Króla wygłoszoną na naszej antenie" - napisał w oświadczeniu.

"W 2017 r. KRRiTV nałożyła na TVN karę 1,4 mln złotych za rzekome wzywanie do łamania prawa w relacjach z protestów pod Sejmem. Jaką karę KRRiTV nałoży na TV Republika za rasistowskie wypowiedzi Pietrzaka i Króla?" - napisał na X dziennikarz "Gazety Wyborczej" Bartosz T. Wieliński.

Do skandalicznych słów dziennikarza odniósł się ponadto dla portalu Goniec.pl Krzysztof Śmiszek, wiceminister sprawiedliwości. - To kolejna obrzydliwa i haniebna wypowiedź ludzi, którzy stracili monopol na obecność w mediach publicznych - mówił w rozmowie z dziennikarzami. - Myślę, że takie wypowiedzi są także pewnego rodzaju prowokacją, która ma uzasadniać potem argumenty o "prześladowaniu wolności słowa". Nowa demokratyczna władza za jeden z priorytetów uznaje pozbycie się mowy pogardy i nienawiści z przestrzeni publicznej. Taka wypowiedź to jej przejaw - ocenił polityk.

Wypowiedź Marka Króla to drugie w krótkim czasie słowa na temat imigrantów na antenie TV Republika, które odbyły się szerokim echem i spotkały się z krytyką. Autorem wcześniejszych jest satyryk Jan Pietrzak. - Mam okrutny żart z imigrantami. Oni (Niemcy - red.) liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów: w Auschwitz, w Majdanku, w Treblince - powiedział publicysta w niedzielnym (31 grudnia) programie. - Mamy dużo baraków zbudowanych przez Niemców i tam będziemy zatrzymywać tych imigrantów wpychanych nam nielegalnie przez Niemców. Nielegalni nie są ci ludzie, którzy uciekają do lepszego świata, nielegalne są te władze, które ich wpuszczają, czyli nielegalni są Niemcy - dodał.