Są pierwsze ustalenia ws. wybuchu granatnika w gabinecie gen. Jarosława Szymczyka. "To szokujące"

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Marcin Kierwiński w środę (3 stycznia_ poinformował, że wysłał do Komendy Głównej Policji kontrolerów Departamentu Kontroli resortu. Ci mają zająć się przede wszystkim wyjaśnieniem okoliczności wybuchu granatnika w gabinecie ówczesnego komendanta głównego policji gen. Jarosława Szymczyka, do którego doszło w grudniu 2022 roku.

Pierwsze ustalenia kontroli, do których dotarli dziennikarze TVN24, wskazały na brak jakichkolwiek działań ze strony policyjnego Biura Spraw Wewnętrznych oraz ministerialnego Biura Nadzoru Wewnętrznego. - Jakby nigdy o tym najgłośniejszym wydarzeniu w historii polskiej policji się nie dowiedziały. To szokujące - powiedział jeden z urzędników MSWiA w rozmowie z portalem.

Biuro Spraw Wewnętrznych oraz Biuro Nadzoru Wewnętrznego bezpośrednio podlegają ministrowi spraw wewnętrznych. Mimo to po incydencie w gabinecie Szymczyka nie podjęto "żadnej próby wyjaśnienia sprawy". - A bywa, że obydwie formacje zajmują się policjantem, gdy na strzelnicy odda strzał, który rykoszetując, zniszczy sufit czy ścianę - podkreślili anonimowi rozmówcy.

Minister o nieprawidłowościach w KGP. Będzie też sprawa Black Hawka

Od 13 grudnia funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji sprawuje Marcin Kierwiński. Polityk Platformy Obywatelskiej już pod koniec ubiegłego roku zapowiadał kontrole w Komendzie Głównej Policji. - Będziemy audytować te oczywiste, moim zdaniem, nieprawidłowości, które miały miejsce, na przykład słynny granatnik i brak odpowiedzialności pana komendanta. Będzie kontrola z ministerstwa w tym zakresie. Wrócimy też do sprawy wykorzystywania w kampanii wyborczej Black Hawka. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości - mówił szef resortu w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24.