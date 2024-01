Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, dopuścił się 12 grudnia skandalicznego czynu, który odbił się echem w Polsce i na świecie. Polityk w budynku Sejmu zgasił świece chanukowe przy użyciu gaśnicy. Lekarka Magdalena Gudzińska-Adamczyk próbowała go powstrzymać. W konsekwencji została dwukrotnie trafiona z bliskiej odległości pyłem wyrzucanym z gaśnicy.

Jak wynika z informacji uzyskanych nieoficjalnie przez reportera radia RMF FM, Magdalena Gudzińska-Adamczyk zeznała w sądzie, że poseł Grzegorz Braun celowo zaatakował ją gaśnicą w Sejmie. Parlamentarzysta rzekomo skierował dyszę gaśnicy w jej twarz, gdy starała się zapobiec zgaszeniu świec. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez reporterów, w wyniku ataku posła Brauna Gudzińska-Adamczyk trafiła do szpitala, gdzie przebywała tydzień.

W ręce śledczych miała trafić już dokumentacja medyczna kobiety, a charakter jej obrażeń mają ocenić specjalnie powołani biegli medycy. Jeśli stwierdzą, że działania posła Brauna doprowadziły do rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż siedem dni, polityk mógłby odpowiadać za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Wcześniej Sejm musiałby jednak uchylić jego immunitet w wyniku głosowania posłów. W grudniu marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że czeka na sformułowanie wniosku w tej sprawie przez prokuraturę.

Grzegorz Braun zgasił świece chanukowe w Sejmie. O kobiecie, która chciała go zatrzymać, mówił, że "zaatakowała go słowem i czynem"

Niedługo po incydencie z udziałem posła Brauna Magdalena Gudzińska-Adamczyk informowała w mediach, że starcie z politykiem spowodowało u niej poważne konsekwencje zdrowotne. - Okazało się, że po opuszczeniu Sejmu poczułam się gorzej, straciłam przytomność i musiałam trafić do szpitala. Dziś czuję się już lepiej, ale wciąż nie mogę mówić. Porozumiewam się za pomocą SMS-ów" - przekazała w rozmowie z "Faktem". Ponadto pył z gaśnicy miał spowodować zaostrzenie astmy oskrzelowej, na którą choruje, oraz problemy z widzeniem i jedzeniem.

Jak informowaliśmy, sam polityk twierdził jednak, że to lekarka "zaatakowała go słowem i czynem". - To jest przestępstwo ścigane z urzędu: atak, naruszenie nietykalności osobistej, w tym przypadku posła - stwierdził po incydencie w rozmowie z prawicowym publicystą Tomaszem Sommerem. - Ja mogę powiedzieć, że przed sądem wstawiałbym się za nią. Uznanie winy oczywiście musi być, ale nie domagałbym się jakich drakońskich kar dla niej - dodawał. - To ja zostałam znieważona i usłyszałam, że nie jestem kobietą. Wierzę w sprawiedliwość jako ostoję Rzeczypospolitej. Napastnik nie może oskarżać, że napadnięty się bronił. Napaść na mój symbol religijny jest napaścią na mnie. To w Polsce dosyć powszechnie uznana sprawa. Nie boję się ewentualnego procesu - odpowiadała kobieta na twierdzenia polityka.

Po incydencie marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Grzegorza Brauna z trwającego posiedzenia. Prezydium Sejmu zdecydowało o wymierzeniu posłowi najwyższej kary finansowej, jaką jest odebranie mu połowy uposażenia poselskiego na trzy miesiące oraz pozbawieniu go całości diety parlamentarnej przez pół roku. Kancelaria Sejmu skierowała do Prokuratury Krajowej wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez polityka. Niedługo po incydencie posłowie przegłosowali ponadto zmiany osobowe w składach dwóch komisji sejmowych. Grzegorz Braun został tym samym skreślony z komisji ds. Unii Europejskiej oraz komisji obrony narodowej.