Od 2018 roku Danuta Holecka była główną twarzą "Wiadomości". Po zmianach, jakie zaszły w TVP za sprawą przyjętej przez Sejm uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych, część z pracowników Telewizji Polskiej przeniosła się do sympatyzującej z PiS Telewizji Republika. Wśród nich znalazła się Holecka, która 29 grudnia 2023 roku poprowadziła swoje pierwsze wydanie serwisu informacyjnego "Dzisiaj".

Danuta Holecka prosi o pieniądze na TV Republika. Internauci bezlitośni: Rydzyk ma konkurencję

W ostatnich tygodniach stacja notuje duży wzrost oglądalności. TV Republika, w przeciwieństwie do mediów publicznych finansowana jest z prywatnych funduszy. Te najwyraźniej są bardzo potrzebne nadawcy, ponieważ o wsparcie poproszeni zostali telewidzowie. W tym celu na zakończenie programu "Dzisiaj" Danuta Holecka wystosowała specjalny apel.

Dziękujemy państwu bardzo za zaufanie i oczywiście wsparcie finansowe dla wolnych mediów. Cały czas można nas wspierać wpłacając na konto

- zwróciła się do widzów prowadząca. W dalszej części programu na ekranie pojawia się także plansza z danymi do przelewu.

Nagranie zostało udostępnione między innymi na TikToku, gdzie natychmiast wywołało lawinę komentarzy internautów. "Rydzyk ma konkurencję", "Na wypłaty zbierają?", "Rydzyk nie będzie zadowolony, jak mu na Trwam ludzie nie wpłacą, bo tu środki pójdą", "Pani redaktor chyba na wyrównanie pensji liczy", "A ile brakuje do wypłaty?" - kpili użytkownicy TikToka.

Ogromny wzrost popularności TV Republika

Według raportu sporządzonego przez portal Wirtualnemedia.pl wyemitowane 29 grudnia 2023 roku wydanie serwisu informacyjnego "Dzisiaj", które poprowadziła po raz pierwszy Danuta Holecka obejrzało 536 tysięcy widzów. Dla porównania, ten sam program w okresie od 20 grudnia 2023 roku do 1 stycznia 2024 roku śledziło w TV Republika średnio 338 tysięcy osób. Od czasu zmian w mediach publicznych i fali odejść pracowników TVP do Telewizji Republika stacja zanotowała ogromny wzrost w rankingu popularności kanałów informacyjnych. W okresie od 20 do 28 grudnia 2023 toku stacja zajęła drugie miejsce. Lepszy wynik oglądalności zanotował jedynie TVN24.